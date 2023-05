A filmes estén a vendégek közt jelen volt a német filmakadémia elnöke és a legnagyobb német filmstúdió vezetője, illetve vezető szakújságírók, akik őszintén gratuláltak Ákos alkotásához. A Mandoki Soulmates frontembere előbb a stúdiójában, majd az otthonában látta vendégül a résztvevőket, akikkel a filmvetítés után hajnalig beszélgettek művészetről, szenvedélyről és sok más témáról – jófajta magyar borok és finom ételek társaságában. A remek, közvetlen hangulatú esemény méltó módon demonstrálta a két művész barátságát és pályáját.



Ákos és Leslie barátsága huszonnégy éve kezdődött, amikor Leslie a Disney zenei igazgatójaként kérte fel Ákost a Tarzan-rajzfilm Phil Collins által írt dalainak műfordítására és a magyar verziók feléneklésére.



A Mandoki Soulmates formáció 2022-es, Magyar Képek néven ismert, nagy sikerű aranyalbuma is Ákos baráti „támogatásával” jött létre, aki dalszöveget is jegyez a kiadványon, és énekelt is a lemezen.

Borítókép: Ákos és Mándoki (Fotó: Mandoki Soulmates)