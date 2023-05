Lucy Hammond számos nemzetközi filmfesztiválon és kiállításon szerepelt már alkotásaival. Legutóbbi projektjei közé tartozik a "Az archívum", egy interaktív játék, amely a boldogságot kutatja, és a "Monolitok", ami a VR-élményt tárja fel, és egyben az északi nők és az északi táj hangját ünnepli.

Az előadás több fesztiválon is bemutatásra került (Sheffield DocFest 2022, Melbourne Nemzetközi Filmfesztivál 2022, BFI London Filmfesztivál 2022), . Lucy Hammond másik VR-darabja, az "Áruló" a virtuális valóságot, a filmet és az élő színészi játékot ötvözi 2019-ben a New York-i Tribeca Filmfesztiválon mutatkozott be. Lucy jelenleg a Pilot Theatre művészeti projektjeinek producere.