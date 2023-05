Csizmás kandúr Pécsett, Kaposváron és Veszprémben

Körülbelül ötven perc móka és kacagás vár azokra a gyermekekre, akik ellátogatnak Sramó Gábor A csizmás kandúr rendezésére. Mint tudjuk, a legkisebb testvér élete sosem könnyű, legalábbis a mesékben. – Akkor különösen nehéz, ha idősebb testvérei öröklik a családi malmot és a családi szamarat, neki pedig csak egy éhes macska jut, no meg az országút. Ám ha az a macska képes csizmát húzni, beszélni, de még dalra fakadni is, reménykedhetünk, hogy az ő segítségével hősünk sorsa nem várt fordulatot vesz. Ki tudja, még talán gróf vagy báró is lehet belőle, meg szép királylány lehet a felesége – de csitt! Már érkezik is Szenyóra Rozina és családi vándorszínháza, hogy eljátsszák Nektek a Macskamester hiteles történetét! – írják az alkotók.

(Fotó: Szinhaz.org)

A Macskamester története Cseke Péter és Dull János zenéjének kíséretében, Máthé Rozália, Halmágyi Éva, Bonczidai Dezső, Szabó Dániel

Cseke Péter és Dull János szereplésével kerül színpadra. A váratlan fordulat és a kacagás borítékolható.

Borítókép: A csizmás kandúr (Fotó: Színház.org)