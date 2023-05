Ed Sheeran siralmai

Szemüveges vagyok, vörös hajú, nagyon alacsony. Egy vidéki angol vagyok, aki dadog és beatboxol. Egy ilyen srácból nem lesz popsztár, ha tizenöt évvel ezelőtt valaki megkérdezte volna a gimis osztályomban, vajon ki fog egyszer együtt rappelni a színpadon Eminemmel vagy 50 Centtel, valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy én leszek az

– mondja el Ed Sheeran a minisorozat elején, azonban, ha azzal a céllal nézzük végig a Disney+ produkcióját, hogy megfejtsük, miként vált a jelenkor egyik legnagyobb sztárjává a Sziget Fesztiválon is tömegnyomort és kollektív pánikrohamot okozó énekes-gitáros, akkor csalódni fogunk.

Ed Sheeran Fotó: Disney+

A Mindent összegezve című dokumentumfilm-sorozat az első negyedében bemutatja, hogy Ed Sheeran egyszerű utcazenészként miként koncertezik fáradhatatlanul köztereken és kisebb kocsmákban egyaránt, sugárzik belőle az önbizalom, tudja, hogy ha feláll egy színpadra, akkor képes magával ragadni és szórakoztatni a közönséget. Hamar fel is fedezte a tehetségét Jamal Edwards, az R&B-re és hip-hopra szakosodott Youtube-csatorna és online-műhely, az SB.TV alapítója, majd olyan jó barátokká váltak, hogy egyből össze is költöztek, állandóan együtt lógtak, nem csoda, hogy Sheeran szülei már-már arra is gyanakodni kezdtek, hogy párkapcsolatban állnak. És a zenész hamar brutális feltűnést keltett az interneten a dalaival és az előadásmódjával egyaránt, huszonegy évesen már sorra jelölték Grammy-díjra, de nem kellett várnia sokat arra sem, hogy arénákat és stadionokat töltsön meg.

És miközben milliószámra gyarapodtak a rajongói, a rock ’n’ roll életérzés szele látványosan nem csapta meg, bulizás és csajozás helyett fiatalon megházasodott, majd példás családapává vált.

Azonban az alkotói szándékkal szöges ellentétben is sikerült a sorozat első felében alkoholistaként ábrázolni Ed Sheerant, ugyanis teljesen mindegy, hogy a sztárt az Oktoberfesten, egy tóban csónakázva, egy kisváros utcáit róva vagy a feleségével beszélgetve látjuk, mindig ott figyel a kezében egy üveg sör vagy egy pohár bor.

A készítők azonban a zenész emberi oldalát szerették volna kidomborítani, bemutatva azt, hiába milliárdos és szupernépszerű valaki, attól még ugyanolyan sebezhető és éppen azokkal a traumákkal kell szembenéznie, mint mindenki másnak.

Tragikus pillanatokban pedig nem fukarkodik Ed Sheeran élete: néhány hónap leforgása alatt szembe kellett néznie egy szerzőjogi perrel, ugyanis plágiummal vádolták meg a legnagyobb slágere, a Shape Of You című dala kapcsán (végül diadalmaskodott a bíróságon), a feleségénél rákot diagnosztizáltak (a nő később felgyógyult a betegségből), majd meghalt Jamal Edwards. A legjobb barátja elvesztése pedig lényegében tematizálja is a teljes sorozatot, amely legalább annyira szól a néhai felfedezőjéről, mint Ed Sheeranról.

Ed Sheeran Fotó: Disney+

Mindezt az alkotók végtelenül tiszteletteljesen teszik, szabályosan szobrot állítva a zenei szakembernek, olyannyira, hogy szemérmesen elhallgatják, hogy Jamal drog- és alkoholtúladagolásban halt meg, nehogy egy apró folt is kerüljön a kristálytiszta vászonra.

És bár a sorozatban Ed Sheeran felesége azt állítja, ritkán látta élete során a férjét sírni, a több mint két órás játékidő alatt féltucat alkalommal szökik könny a sztár szemébe, amikor a legjobb barátja szóba kerül, elérzékenyül a színpadon és az intimebb pillanatait rögzítő felvételeken egyaránt.

És sírnak vele a rajongók is, legalábbis a Letterboxon és más internetes filmes adatbázisokon a kommentelők egymásra licitálva osztják meg, mennyire meghatotta őket a sorozat. És bár azáltal, hogy végigkövethetjük, miként birkózik meg a gyásszal Sheeran és egy őszinte portré bontakozik ki, idővel kényelmetlenné válik nézni a gyötrődését azon egyszerű okból kifolyólag, hogy nem igazán tartoznak ezek a pillanatok másra, mint a sztárra, a befogadó számára azonban nem szolgálnak tanulsággal, így sokszor öncélú celebeskedésnek hatnak. Miként a Mindent összegezve is inkább reality, mintsem dokumentumfilm benyomását kelti.

Ugyanakkor nyilvánvalóan ezt az érzelmességét és megközelíthetőségét szeretik a rajongói, ettől válik azonosulhatóvá a karaktere. És talán ez a titka a dalainak is: olyanok, mint a liftzene, sosem igazán zavaróak, hiszen nem elég egyediek ahhoz, hogy megosszák a közönséget, így mindig megtalálják a legnagyobb közös többszöröst; főzés, kocsmázás és kocsikázás közben ugyanúgy megállják a helyüket aláfestésként, garantáltan nem fognak egyik teendőnk közben sem megzavarni. Mondhatni,

Ed Sheeran sikerének titka az átlagosságában rejlik, azaz, ha tehetségesebb vagy izgalmasabb figura lenne, valószínűleg jóval szűkebb réteget lenne képes csak meghódítani.



Az Ed Sheeran: Mindent összegezve című dokumentumfilm megtekinthető a Disney+ kínálatában.

Borítókép: Ed Sheeran: Mindent összegezve (Forrás: Disney+)