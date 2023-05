Magyarországon az Arany Medve-díjas kínai rendezőlegenda

A 80 évesen is nagyon energikus rendező már a film előtt tartott egy rövid prezentációt, amiben elmondta, hogy ő elsősorban mindig is tanárnak tartotta magát, és ezt le se tagadhatná, hiszen ezúttal is nagy lelkesedéssel igyekezett átadni a tudását. Ebben tekintélyes gyakorlata is van, mivel a Pekingi Filmakadémia professzora volt, és a milliárdos Kínában évtizedekig csak itt lehetett filmet tanulni. Mint kiderült, feleségével épp egyfajta európai turnén vesznek részt, aminek első állomása Budapest, innen mennek például Bulgáriába, Romániába, Görögországba és Németországba. Xie Fei először saját magyar filmes élményeiről beszélt: kínaiként elsősorban a szocialista blokk filmjei jutottak el hozzá, köztük - már gimnazista korában - olyanok, mint a Körhinta, a Liliomfi, a Ludas Matyi, Hannibal tanár úr és A selejt bosszúja (utóbbiból be is mutatott egy mókás kínai szinkronos jelenetet).

Műhelybeszélgetés a Hild-villában (Fotó: Kollarik Tamás archívuma)

Xie Fei: Kínában is nézik és szeretik a magyar filmeket

Xie Fei nagy rajongója az internetes értékeléseknek, így arról is be tudott számolni, hogy Kínában máig néznek magyar filmeket, régi és új alkotásokhoz is érkeznek egészen friss online kritikák. Összegyűjtötte az IMDb.com kínai megfelelőjén legmagasabb pontszámot és legtöbb osztályzatot elért magyar filmeket: nem annyira meglepő módon a Sátántangó vezet, amit viszont Az én XX. századom, a Hol volt, hol nem volt, az Angyali üdvözlet és a Még kér a nép követnek a legjobb ötben. A magyar filmbarátokat is bátorította, hogy írjanak véleményt akár az IMDb.com-on a filmjeiről.

A Fekete paripában ábrázolt vidéki élet a magyar nézőnek is ismerős lehet, ezt a filmet akár magyarok is készíthették volna, miközben a történet univerzális. Ha nem magyar szemmel nézzük, akkor is egyszerre lokális és globális: az első mongol nyelvű, Mongóliában forgatott kínai film mongol vagy mongol származású színészekkel, de közben olyan általános témákat boncolgat, mint az urbanizáció, a gyerek-szülő és generációs viszonyok, időskor és halandóság, és az idő visszafordíthatatlan, második esélyt ritkán kínáló múlása.

Mai szemmel nézve: lassú film az idő gyors múlásáról.

A főhős egy Bayinbulag nevű fiú: apja a nagyvárosban kap munkát, anyja meghalt, így az apa a vidéken, állattartásból élő nevelőanyja gondjára bízza a gyereket. A nagymama egyedül neveli lány unokáját, Somiyát, a fiú és a lány tehát testvérekként nőnek fel, noha vérrokonság nincs köztük. A fiút apja a nagyvárosba hívja tanulni, a nagymama viszont visszavárja, így kitalálja, hogy gyerekei házasodjanak össze, és akkor együtt maradhatnak mindhárman. A film első felvonása itt ér véget, a következő fejezetben azt látjuk, ahogy Bayinbulag állatorvosi tanulmányai után visszatér, hogy feleségül vegye Somiyát, aki viszont közben teherbe esett. A záró felvonással pedig bő tíz évet ugrunk: Bayinbulag, aki közben sikeres zenész lett, visszatér felkutatni a gyökereit, a nagymama már halott, Somiya pedig már ötgyerekes anya egy rossz házasságban. A főhős nagyvárosi életét sosem, csak a hazatéréseit látjuk: mindkétszer lemondanak róla, nem reménykednek a visszatérésében, távozásainak előbb egy nem kívánt terhesség és egy fattyúként megbélyegzett gyerek, másodszor egy népes, de diszfunkcionális család az eredménye.

Lírai, melankolikus film, furcsa, rögrealista románc.

A vetítés utáni beszélgetésen részt vett a rendező mellett Kollarik Tamás filmes szakember, Takó Sándor, az MMA művészeti ösztöndíjasa és Váradi Viktória, Xie Fei egykori tanítványa, a Károli Gáspár Református Egyetem Kínai Tanszékének adjunktusa. A rendező elmondta, hogy ez a felnövéstörténet egy regényen alapul, ami félig-meddig önéletrajzi ihletésű a szerzőtől, részben pedig egy mongol népdal ihlette (egy férfiról, aki a húgát keresi megszállottan a mongol vidéken). A pekingi születésű írót fiatalkorában a kulturális forradalom keretében száműzték egy mongóliai családhoz, akikkel évekig élt.

A kulturális forradalom Xie Fei pályafutására is rányomta bélyegét: mint elmondta, 22 évesen diplomázott, de csak 32 évesen kezdhetett filmekkel foglalkozni, azaz 10 évet elvett az életéből Mao Ce-tung programja. De ahogy mondta, ahogy a film jég hátán is megélő nőkaraktereinek, neki is el kellett fogadnia, hogy

nem tudja megváltoztatni a kort és a miliőt, amibe született, hanem magából kell kihoznia a maximumot, megtalálni a saját útját.

De a tanítás egyébként is jobban érdekelte, mint a rendezés: bevallása szerint sikerének titka, hogy sosem akart karriert filmesként, alkotásaival mindig csak tanítani akart, így aztán csak akkor forgatott, ha valami nagyon érdekelte, semmit nem kellett félszívvel elvállalnia. Például forgatott egy filmet Tibetben csak azért, mert mindig el szeretett volna jutni oda.

Ő maga antikapitalista propagandafilmeken nőtt fel, viszont ezzel szembemenve a kulturális forradalmat követően inkább valós történeteket vittek filmre a kínai rendezők, aminek köszönhetően a kilencvenes években a három legnagyobb filmfesztiválon (Velence, Cannes, Berlin) egyaránt vittek el fődíjat kínai rendezők, egyikük maga Xie Fei volt. A Fekete paripát az Arany Medve-győztes Lelkek tava után készítette el, közel tíz évig tartott rá összeszednie a pénzt, mivel a befektetők műfaji közönségfilmeket akartak támogatni. A befektetők úgy gondolták, kínai sztárokkal lehet esetleg sikerre vinni egy ilyen lassú sodrású művészfilmet, de Xie Fei autentikus mongol, vagy mongol származású színészeket akart, és a Kínához tartozó Belső-Mongólia helyett a függetlenségét épp csak elnyert Mongóliában tervezte a forgatást. Végül épp Mongólia olcsó árai tették lehetővé a film elkészültét, aminek női mellékszerepét, a nagymamát egy veterán mongol színésznő, a férfi főhőst pedig egy mongol származású kínai zenész formálta meg, miatta lett végül a karakteréből is zenész, állatorvos helyett.

Xie Fei nyugdíjas mindennapjairól azt mondta, ma már ő is otthon, a netről néz filmeket egy nagyképernyős tévén, házimozira berendezett szobában, és előtte alaposan megnézi az értékeléseket, hiszen nincs már végtelen ideje rossz filmekre. Szerinte a filmezés demokratizálódásával a filmek is elnagyoltabbak lettek: amíg drága volt forgatni, mindent aprólékosan megterveztek, és az átgondoltság jót tett a filmeknek. Mindenesetre aki szeretne még átgondolt filmet látni, annak nyugodt szívvel ajánljuk csütörtökön az Urániában a Lelkek tava című film vetítését, ahol a nagyközönség is találkozhat Xie Feivel.



Borítókép: Jelenetkép a filmből (Forrás: IMDb.com)