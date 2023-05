A kathákali Keralából, Dél-India zöldellő vidékéről származik, a nyolc indiai klasszikus táncműfaj egyike. Az indiai klasszikus táncokat ugyanakkor nem lehet nyugati mércével mérni. Sokkal inkább hasonlíthatjuk ezt egyfajta fizikai színházhoz, amelynek eszköztára magában foglalja a költészetet, mozgást, zenét és látványt egyaránt. Komplex színházról van szó, amely különböző előadói és rituális gyakorlatokból merítve a XVII. században nyerte el a most látható végleges formáját. A látványos arcfestések és jelmezek pazar kombinációi, a hipnotikus és rendkívül kifinomult éneklés és ütőszenei játék, valamint a színészek legendás technikai felkészültsége teszik e művészetet igazán páratlanná. Régen csak férfiak vehettek részt az előadásokban, míg Kerala államnak megvan a másik hagyománya, a mohiniattam, amelyet viszont csak nők művelhettek. Manapság ezek a határvonalak egyre inkább elmosódnak, s egyre több olyan művész van, aki eltér ezektől a korlátozó szokásoktól. Tradicionálisan egy táncos legalább nyolc évet tölt tréninggel, mielőtt színpadra lép. Ez egyébként a többi klasszikus színpadi műfajra is jellemző. Kiemelkedően fontos továbbá a mester útmutatása, aki egyfajta mentor a tanítvány életében, s nem csak a mesterségre, hanem az életre is nevel.

A kathákali egyik női alakja, akit jellemzően férfi játszik (Fotó: szinhaz.org)

Magyarországon először élhetnek végig a nézők egy teljes, hagyományos kathákali éjszakát. Az egyes karaktereket az arcfestések és a jelmez alapján lehet beazonosítani. Az esemény közben lesznek szünetek, és indiai csemegékkel és teával is készülnek a szervezők. A produkcióban részt vesz Sadaanam Krishnankutty, aki a kathákali egyik legjelentősebb ma élő képviselője. A Történetek a Mahábharátából című kathákali stílusú előadás 21 órától veszi kezdetét a Nemzeti Színház Nagyszínpadán. Az előadás hossza 7 és fél óra, így 27-én hajnalban fél hatkor, napfelkeltekor ér véget. Az előadás után következik a kelikottu, azaz a hagyományos napüdvözlő rítus, amelyben (egy kis reggelivel egybekötve) kathákali dobos zenekar ad rövid koncertet, illetve a zenészek dallal köszöntik Szúrját, a hindu mitológia ősi napistenét.