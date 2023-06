Béketeremtő lány az Árpád-házból

Életrajzának néhány eleme közös Szent Margitéval, például a béketeremtés. Szent Margit édesapja és lázadozó testvére között rendezte el a viszályt, Szent Ágnes pedig testvére, Vencel és annak fia, a későbbi II. Ottokár között teremtett békét. Ugyancsak közös bennük, hogy szembeszegültek apjuknak a kor szokásának egyébként megfelelő, politikai érdekből szándékolt házassági javaslataival. Szerzetesként akarták élni az életüket. Szent Margit a világtól elvonulva az engesztelő életet, Szent Ágnes pedig a szegények és betegek gyámolítását tartotta feladatának. Szent Klárával levelezett, és betelepítette a klarisszákat Prágába.



Amikor megszabadult a szerelem nélküli politikai házasságtól, a prágai szegénynegyedben keresett lakást. Ennek közelében emelték a klarisszák első csehországi kolostorát, amely körül csakhamar kórházak és árvaházak, menhelyek és lepratelepek egész koszorúja létesült.

A gazdagok közül is sok harmadrendi csatlakozott hozzájuk vagyonával és munkaerejével. Különleges jelentőségű lett egy kórházalapítása, amelyben az ápolói munkát volt keresztes vitézek vették át. Ők Keresztes Lovagok a Vörös Kereszttel néven szervezetbe tömörültek, s Ágnes gazdag alapítvánnyal látta el őket. A hercegnő szerény otthonából hamarosan egész városnegyed lett, melyben Ágnes három templomot is építtetett Szent Ferenc, Mária Magdolna és Borbála tiszteletére.

A Szent Ágnes-kolostor Prágában





Ágnes kolostora olyan vonzerőt jelentett, hogy II. Ottokár legidősebb leá­nya, valamint a legelőkelőbb nemesi családokból számos leány kérte a fölvételét. Hamarosan újabb és újabb kolostorokat tudtak alapítani. Ezekben a nővérek, akik gyermekkorukat többnyire fényűzésben és bőségben töltötték, új életet kezdtek: kemény vezeklésben és a legteljesebb szegénységben táplálták, ápolták és gondozták a szegényeket, Krisztus legdrágább testvéreit. Szent Ferenc és Szent Klára szelleme érvényesült Ágnes kezdeményezéseiben.



Sírját 1930-ban fedezték fel, 1987-ben boldoggá, 1989. november 12-én szentté avatta II. Szent János Pál. (Öt nappal később kitört és hamarosan győzött is a bársonyos forradalom.) Árpád-házi Szent Ágnes ünnepe június 8-a.

Milyen útmutatást kapunk Szent Ágnestől? A béketeremtés sajnos nagyon is időszerű. De meg kell tanulnunk a tevékeny szeretet nyelvét is, amelyre Ferenc pápa szólított fel a Rózsák terén. Jézus szava jut eszembe: szegények mindig lesznek köztetek. Igaz ez itthon, de globálisan is. Embertársaink tömege él olyan szegénységben, amit a luxusvillanegyedek lakói el sem tudnak képzelni. A nyomorgók gondjait oly könnyen lerázzuk magunkról. ­Miért nem megy dolgozni? – kérdezzük. Különben is az állam feladata, hárítjuk el magunkról a felelősséget, pedig mindannyiunké. Egyébként az egy főre eső GDP alapján 190 országból 124 nálunk szegényebb (Világbank). Vajon gondolnak-e erre, akik háborognak, mert Magyarország létrehozta a Hungary Helps programot?

