Csíksomlyó titka

A beszélgetés során Pócs Éva egyik kérdése arra irányult, hogy a katolikus egyház és a mai katolikus ember vajon mit gondol arról, hogy napjainkra a tömegek megjelenésével elvilágiasodott a csíksomlyói búcsú, és már nemcsak a katolikusoké és a székelyeké, hanem mindannyiunké.

– Tény, hogy olyanok is elmennek a csíksomlyói búcsúra, akiknek ez elsősorban látványosság – hangsúlyozta válaszában a szerző. – Kíváncsiak rá, mi történik ott, ahol azok gyűlnek össze, akik hisznek a Szentlélekben, hisznek Szűz Máriában. Ez lehet nemes kíváncsiság. Meg tud érintődni, lehet, hogy nem lesz belőle rögtön Mária-tisztelő, hívő ember, de élményszerűen be tud kapcsolódni egy közösségbe, egy körbe, és ha az a kör magához tud integrálni a nemzettudat fejlődéséhez kapcsolódó szimbólumokat, máshogy lobog a zászló Csíksomlyóban, mint például egy tüntetésen – fogalmazott a könyv szerzője. –A szimbólumoknak, a tárgyaknak az értékét a hordozó környezet nagyban befolyásolja. Szakrális tartalmat kap a nemzeti szimbólum is a szakrális térben, és a szimbólum ezt viszi magával. Ugyanígy a vallási mező is átszíneződik a nemzeti tartalmakkal – tette hozzá Mohay Tamás.

Borítókép: Csíksomlyó pünkösdkor (Fotó: Bach Máté)