Egy generáció hangja vagyunk – hangzik el a Here I Am című dalukban, de a szerénytelen állításban van igazság: már rögtön a debütáló albumuk elképesztően sikeres lett, és az Asking Alexandria hirtelen az akkoriban aranykorát élő metalcore műfajának egyik legnagyobb sztárjává vált.

Asking Alexandria. Forrás: Facebook



Az Asking Alexandria alapítója Ben Bruce gitáros, aki a zenekart még Dubajban alapította meg, majd végül Angliába költözésével új zenészekkel született meg a ma ismert metalcore-formáció. Első albumuk 2008-ban jelent meg Stand Up And Scream címmel, amellyel sikeresen áttörték a mainstream média falait is. A zenekar sikerei nem hagytak alább: három lemezük is a Billboard Top 200 első tíz helyezettje között debütált,

végigturnézták mind az öt kontinenst és olyan zenekarok társaságában léptek fel, mint a Guns N’ Roses, a Green Day, az Avenged Sevenfold, az Alice In Chains vagy a Slipknot.

A zenekar háza tájáról azonban többször érkezett hír tagcseréről, énekesük is egyszer kiszállt, majd visszatért a zenekarba, most azonban újra Danny Worsnoppal áll a mikrofon mögött, a banda tagjai pedig ismét közel kerültek egymáshoz.



2020-ban megjelent Like A House On Fire című lemezük után ugyanis az ötösfogat a tisztánlátás és a művészi cél felfrissülése érdekében pár hónapra elvonult egy házba, hogy megírják hetedik stúdióalbumukat. A See What’s On The Inside dalaival visszatértek a gyökereikhez, inspirációt merítettek legkorábbi lemezeikből és olyan zenei hősöktől, mint a Led Zeppelin, a Metallica, az AC/DC vagy a Queen. A közös elvonulás és alkotás jó hatással volt a csoport dinamikájára is, akik megújult kedvvel, erősebb kötelékekkel vágtak bele ismét a koncertezésbe. A zenekar bevallása szerint ez lett az eddigi legösszetettebb, legmagabiztosabb lemezük, a csapat pedig összetartóbb, mint valaha, mindez vasárnap meg is tapasztalhatjuk a Budapest Parkban.

Az előttük fellépő Yonaka története Brightonban kezdődött, ott találkozott Theresa Jarvis énekesnő, Alex Crosby basszusgitáros, Rob Mason dobos és George Werbrouck-Edwards gitáros, a kémia pedig működött és hamarosan már együtt játszották fergeteges pop, rock és hiphop ötvözte dalaikat.

Ahogy a hírük szárnyra kapott, hamarosan azon kapták magukat, hogy az NME a következő nagy rockegyüttesként üdvözölte őket, országszerte pedig olyan zenekarok előtt bizonyíthattak, mint a Fever 333, a The Libertines, a Courteeners és a Bring Me The Horizon; utóbbi csapattal közös dalt is kiadtak. Az egyre növekvő rajongótáboruk még a zenekari tagok egymáshoz illő Yonaka-tetoválásait is lemásolta. Így minden készen állt, hogy berobbanjanak 2019-es debütáló albumukkal, amely a kritikusok elismerését is kivívta. A csapat azonban nem kényelmesedett bele a gyorsan jött sikerbe, leginkább azzal voltak elfoglalva, hogy kiaknázzák a még bennük lévő lehetőségeket és tökéletesítsék stílusukat. Brightoni stúdiójukba visszavonulva végül megtalálták azt a szunnyadó belső hangot, amelyet mindig is kerestek, és Seize the Power című 2021-es lemezük is már ennek a lenyomata.

Yonaka. Fotó: Live Nation



A július 2-i koncerthez csatlakozik a Halflives is. Az Olaszországban alakult, jelenleg Párizsban alkotó zenekar Linda Battilani énekesnő köré épülő alternatív rockzenekar, melynek tagjai korábban az Icon For Hire-rel is turnéztak, legutóbb is velük láthattuk őket Budapesten 2020-ban.

Borítókép: Asking Alexandria (Fotó: Live Nation)