Június utolsó napján várja a családokat a Muzsikáló Bábok Háza

Az egynapos, ingyenesen látogatható rendezvény célja, hogy különleges, forgatagszerű családi programot kínáljon az érdeklődőknek, valamint a 12 vidéki „kőszínház”-bábszínház bemutatkozzon a fővárosban. A program nemcsak a gyermekeknek szól, hanem az egész családnak, kicsiknek, nagyoknak, babáknak és nagymamáknak, nagypapáknak is.

A Tűzmadarak látványos produkcióját is láthatjuk majd Fotó: Muzsikáló Bábok Háza

A nap folyamán olyan neves bábszínházak mutatkoznak be, mint az olasz Salvatore Gatto, amely egy 16. századra visszanyúló Pulcinella-történetet hoz Budapestre, vagy a cseh, spanyol és magyar művészek által alapított prágai Karromato Műhely, akik a 19. századi klasszikus európai marionettszínház misztikus világát tárják elénk.

A hazai bábművészet kiválóságai közül többek között láthatjuk Sarkadi Bence sokszorosan díjnyertes egyszemélyes marionettprodukcióját, amely bejárta a világot Egyiptomtól Ausztráliáig, Indiától Dél-Koreáig, Kolumbiától Kanadáig, és nem maradnak el az olyan bábklasszikusok sem, mint Vitéz László figurája, amely Pályi János előadásában elevenedik meg.

A Bóbita Bábszínház és a Szegedi Bábszínház közös produkciójában Robin Hood történetét láthatjuk, de itt lesz a Mesebolt Bábszínház és a MárkusZínház, előbbi a Fabatkák kertje című produkcióval, utóbbi pedig Az égígérő fa klasszikus meséjét eleveníti meg a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán, ahol az előadások előtt és között a Bábművészeti Világtalálkozó eseményeiről és a XXI. századi magyar bábművészetről láthatunk majd vetítéseket.

A Magyar Zene Háza tágabb környezetében is ünnepel a világtalálkozó: a Dózsa György út felől óriásbábosok érkeznek a szabadtéri színpadhoz, majd életre kel egy óriáscsiga, de velocipéden száguld majd a Tűzmadarak újcirkusz is és a bolgár Fireter és Tűzmadarak közös, sötétedés utáni látványos Tűzparádéját is érdemes lesz megvárni azoknak, akik ellátogatnak az ingyenes, családi rendezvényre.

A Papírkenuk interaktív installációiban olyan előadókkal találkozhatunk majd, mint a Kabóca Bábszínház, a Griff Bábszínház vagy Fabók Mancsi többek között, és velünk lesz Gulyás László, a Ziránó Színház, a Vojtina Bábszínház és Lehőcz Zsuzsa–Takács Dániel párosa is. Történeteik, meséik magával ragadják nemcsak a kicsiket, hanem a család minden tagját.

A Papírkenuk vitorlaszerű, egy-egy bábszínházat reprezentáló installációi nem csupán látványosságként és játéktérként funkcionálnak, hanem kiállítófelületeiket nézve átfogó képet kaphatunk a magyarországi bábszínházak történetéről és a magyarországi szabadtéri-vásári bábjátszás nagy korszakairól is.

Borítókép: Muzsikáló Bábok Háza