Az Hommage à Neumann címmel, hétvégén a budapesti A22 Galériában nyílt tárlat célja, hogy a világhírű tudós, aki a magyar közgondolkodásban a számítógép atyjaként él, méltó helyre kerüljön a hazai emlékezetben. Az Egyesült Államokba emigrált világhírű matematikust, aki megannyi tudományterületre – informatika, atomfizika, játékelmélet, közgazdaságtan, numerikus meteorológia – maradandó hatást gyakorolt, a világ minden táján sokan a 20. század legfontosabb, jövőformáló tudósának tartják.

Csízy László lézergravírozással készült képe Fotó: Szilléry Éva

A megnyitó díszvendége Karikó Katalin volt

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és a Magyar Elektrográfiai Társaság (MET) közös felhívást hirdetett Neumann János (1903–1957) születésének 120. évfordulója alkalmából a magyar géniusz életműve előtt tisztelgő,

a 21. század kihívásaira is reflektáló, valamint a komputerművészet hagyományába illeszkedő képzőművészeti alkotások készítésére.

A megnyitó díszvendége Karikó Katalin Széchenyi -díjas kutatóbiológus, a szintetikus mRNS alapú orvosi technológia kifejlesztését felfedezéseivel megalapozó biokémikus volt.

Karikó Katalin (az első sorban jobbról a második) köszöntötte a kiállítókat Fotó: A22 Galéria



– Végignéztem a képeket, én jómagam is nagyon szerettem rajzolni, geometriai formákat készíteni. Próbáltam közös dolgot találni Neumann Jánossal, akivel egy nyelvet beszélünk, mindketten magyarok vagyunk. Ő zseni volt, én nem. Huszonnégy éven át dolgoztam a Pennsylvaniai Egyetemen, ahol ma is megtekinthető Neumann első komputere, az ENIAC (Electronic Integrator and Computer). Minden nap elmentem mellette. Kedden jártam Princetonban, ahol díszdoktori címet kaptam, Neumann János ott élt, a campus területén volt a háza.

Neumann szelleme áthatott engem is.

Tavaly ugyanitt a campuson Charles Simonyival – Simonyi Károly mérnök, fizikus fiával – idéztük fel Neumann János emlékét – mondta a világhírű biokémikus.

A számítógép alapú képzőművészet a fókuszban Fotó: Szilléry Éva

Az Hommage à Neumann kiállítást Szekszárdon, Budapesten, valamint a Neumann Társaság informatikatörténeti kiállításán, Szegeden (Szent-Györgyi Albert Agora) mutatják be a közönségnek.

A kiállítók a MET Galéria alkotóművészei, többek között Koffán Károly, Lévay Jenő, Lux Antal, Mengyán András, Nagy Gábor György, Szegedy-Maszák Zoltán, Ázbej Kristóf, Csízy László munkái tekinthetők meg.