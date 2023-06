Nemcsak Peremartoni Krisztina, a film egyik szereplője szólalt meg a Hír Tv műsorában és mesélt a forgatásról vagy Palásthy György munkamódszeréről, nemcsak egy-egy részlet varázsolta el a nézőket, de vendégként érkezett a filmszakértő, Dudás Viktor, aki a filmes háttérről szolgált gazdag információkkal. Felidézte az ugyanekkor készült korszakos alkotásokat: az Allegro barbaro, a Magyar rapszódia vagy akár Kovásznai György Habfürdő című alkotása is szóba került, valamint az a ma már szinte elképzelhetetlen helyzet, hogy az Égigérő fű mellett nem sorakozott fel a maga idejében öt-tíz gyermekfilm.

A mese nyomában a Szélesvásznú történelem adásában Fotó: Hír Tv

Palásthy György rendező pontosan érezte, hogy a Janikovszky Éva-féle alaptörténetből (ez volt a Málnaszörp és szalmaszál) hogyan tud izgalmas, több nemzedéknek szóló, humorral átszőtt történetet átadni. Néhány dolgon ugyan változtattak az eredeti műhöz képest, ám mivel a forgatókönyvet is részben Janikovszky Éva írta, egy némileg bővített meseregényt látunk, amelyben ráadásul olyan nagy művészek játszanak, mint Dajka Margit és Fónay Márta.

Ebben a történetben gyerekek avatják közösséggé egy bérház lakóit, hiszen ők a valóság talaján is épp olyan ügyesen mozognak, mint a mesék világában – ez utóbbit a többször visszatérő animációs elemek mutatják meg nekünk.

Misu, azaz ifj. Hintsch György és Piroska, vagyis Ullmann Mónika sok szempontból olyanok, mint mi voltunk, és a mi gyermekeinket is ugyanúgy meggyőzik arról, ahogyan a film felnőtt szereplőit, hogy együtt meg lehet oldani a legnehezebbnek tűnő feladatot is. Még akkor is, ha ehhez a hivatal komoly menetrendjét kell felforgatni kicsit, vagy ha nem is tudjuk hirtelenjében, hogy ki az a Poldi bácsi, akinek segíteni kell. És ne feledkezzünk meg a szállóigévé vált, többváltozatos Poldi bácsi-féle mondatról sem, hiszen ma is sokszor elhangzik a „Csak az a szép zöld gyep! Az fog nekem hiányozni!”

A Szélesvásznú történelem szombat esti beszélgetése után mindannyian élvezhettük a legendás mesefilm hangulatát, így egyszerre volt a nyári vakáció nyitánya és egy nosztalgikus alkalom is – az idősebb generációs számára – a legendás Égigérő fű.

Borítókép: Peremartoni Krisztina a meséről a Szélesvásznú történelem szombat esti epizódjában (Fotó: Hír Tv)