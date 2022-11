Gasztroszínházi élmény a Magyar Színházban

Karinthy Ferenc Dunakanyar című kétszereplős színdarabja igazi gyöngyszem: férfi és nő örök csatájának egyszerre szórakoztató és tűpontos ábrázolása; hőseinkben könnyen magunkra ismerhetünk. A történet egyszerre megszokott, mégis páratlan világba repít minket. Egyenesen egy dunaparti kávéházba. Félig behúzott függöny, amin átsejlik a halvány csillagfény. Édes-bús hangulat. A Pincérnő aligha számít már vendégekre; ideje is volna bezárni. Csakhogy váratlanul betoppan a Férfi, és beszélgetni kezd a Pincérnővel. Nem ismerik egymást. Mégis egyre fesztelenebb társalgás indul köztük. Lassan, fokozatosan ismerik meg egymást, a másik tapasztalatait, érzéseit, titkait, az életről és szerelemről vallott nézeteit. A két vadidegen és magányos ember egy idő múlva egymásra hangolódik. Ám, mint tudjuk, egy kapcsolatban igen ritka a teljes harmónia, így hőseink is bele-belecsípnek olykor a másikba, sőt, előfordul, hogy heves vitáig fajul a társalgásuk. Nézőként úgy érezhetjük, mintha mi is ott volnánk velük a kávéházban, s izgatottan figyeljük, hogy alakul majd a viszonyuk. És amikor már azt hihetnénk, hogy biztosan tudjuk e két hétköznapi hős sorsát, az író, Karinthy Ferenc szerez nekünk néhány váratlan meglepetést!

Ez a különleges színházi élmény nemcsak kivételes szellemi táplálékot kínál, hanem a testnek is áldozhatunk közben. Ugyanis az előadás borkóstolóval és könnyed harapnivalóval jár.

Az est során a Götz Pincészet borválogatását ízlelhetik meg az érdeklődők, miközben magas szintű művészi élményt kapnak az egzotikus ízek mellé.

A produkció a „Gobbi”-ban, a teátrum új játszóhelyén kapott otthont. A „Gobbi” egy speciálisan gasztroszínházi estek céljából kialakított, maximum 32 férőhelyes, elegánsan családias hangulatú helység a Magyar Színház főépülete mellett.

Egy valódi „menedék”, ahol a test és a lélek táplálékra lel. Az intézmény hosszú távú tervei között szerepel több, a Dunakanyarhoz hasonló est színpadra állítása.

A Dunakanyart előadja a Magyar Színház társulatának két oszlopos tagja, a Jászai Mari-díjas Soltész Bözse és Szatmári Attila. Az előadás rendezője Zalán János, a teátrum igazgatója.

