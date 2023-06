Megnyílnak a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ kapui

A Nyomozó Tanodában - a Bűnmegelőzési Centrumban - a látogatók kipróbálhatják a rendőrség által használt balesetmegelőzési szimulátort, a legkisebbek pedig izgalmas nyomozójátékban vehetnek részt.

Ezekhez a programokhoz nincs szükség előzetes regisztrációra.

A Múzeumok éjszakáján regisztrációt követően az érdeklődők megismerkedhetnek a poligráffal is, és bemutatják a rendőrök azt is, milyen a gyakorlatban a felismerésre bemutatás. Lesz bemutató is a lőtéren és rabosítási fotók is készülhetnek.

Borítókép: Korábbi rendőrségi járművek a Múzeumok éjszakáján a rendőrség Teve utcai székházánál 2021. június 26-án. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)