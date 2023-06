A debreceni találkozó legnagyobb támogatója a 10. színházi olimpia, amely mellett Debrecen önkormányzata és a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház is a program mögé állt. Elhivatott helyi szakemberek, többek között a Debreceni Egyetem oktatói, illetve a Debreceni Egyetemi Színház (DESzínház) társulatai is részt vesznek az AITA/IATA programjain. A fesztivál választott jelszava: BÉKE – Hozz békét és harmóniát a világnak! (PEACE! Bring Peace and Harmony to the World!). A fesztivált az ikonikus színházi rendező, a 2022-ben elhunyt Peter Brook emlékének szentelik. A tervek szerint 10 nemzetközi előadást mutatnak be. A tíz bemutatón kívül az „off programban” még három magyar előadás is szerepelni fog. Az amatőrök debreceni fesztiválja nem verseny jellegű, az előadásokon kívül pedig számos ingyenes műhellyel várják az érdeklődőket nemzetközi és magyar szakemberek.

A Theatre de la ronde előadásában a Baleseti helyszín című előadás látható. Forrás: Szinhaz.org

A 2023. június 19–25. között megrendezett AITA/IATA Nemzetközi Amatőrszínházi Fesztiválra a következő 12 társulat érkezik, az alábbi előadásokkal: The Theatre Company BUNGEIZA (Japán): Csehov: The Marriage Proposal (Leánykérés) Dramatic Troupe for artistic creation (Marokkó): Rmed „Ash” (Hamu) Kalam-center for cultural encounters (Srí Lanka): Made In… (Készült…) Teatro de Balugas (Portugália): The Van (A furgon) Hoosh Theater (Hollandia): Nest (Fészek) The Singapore Raffles Music College (Szingapúr): The Painted Skin (Festett bőr) The Scream Theater (Lengyelország): Hey, You (Hé, te!) Tbilisi State University's Theater SKHVENI (Georgia): Cheerful Novels (Vidám történetek) Theatre de la ronde (Franciaország): Crash Zone (Baleseti helyszín) DISK Trnava (Szlovákia): OBOLUS (Alamizsna) Vilnius University Drama Theatre (Litvánia): The Hour 00 (A nulladik óra) Multicultural Theater Association RanKids, Voimavara-group (Finnország): Divisions (Határok)

A fesztivál részletes programja a Facebookon látható eseménynél olvasható.

