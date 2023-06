Rajna Martin lesz az Operaház új első karmestere

A díjátadó előtt az Operaház Székely Bertalan Termében adták át az Opera házi díjait. Oláh Gusztáv kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész, az Opera néhai főrendezője, vezető díszlet- és jelmeztervezője emlékére alapított emlékplakettet tehetsége, szorgalma, művészi és emberi magatartása elismeréseként Szennai Kálmán karmester, korrepetitor érdemelte ki, aki 1998 óta dolgozik az Operában, eddigi magas színvonalú szakmai munkáját pedig Komor-, Juventus- és Pless-díjjal, valamint Magyar Ezüst érdemkereszttel is elismerték.

A jövőben Rajna Martin lesz az Opera első karmestere, Kesselyák Gergely helyét veszi át Fotó: Csapó Balázs

A karmestereknek és hangszeres művészeknek odaítélhető Ferencsik János-emlékdíjban Tóth János ütős, zenekari művész részesült, aki 1998 óta a Magyar Állami Operaház Zenekarának oszlopos tagja, míg a Komor Vilmos karmester emlékére alapított plakettet Keresztesi Bálint tubaművész érdemelte ki.

Márk Tivadar, az Opera egykori elismert jelmeztervezője előtt tisztelgő emlékplakett idei díjazottja Márton Richárd jelmeztervező, aki az Idomeneo, Kréta királya és Az álruhás kertészlány című Mozart-operák öltözékeinek megtervezése mellett az Operaház újranyitógálájának stylistjaként is közreműködött. A Gela Lajos, az Erkel Színház egykori főügyelője emlékére alapított plakettet, amelyet az Operaház művészeti támogató területén dolgozó valamely munkatársa kaphat meg, idén Niklai Judit rendezőasszisztens vehette át, aki 2014 óta működik közre az Opera produkcióinak létrehozásában és gondozásában. Az idei évadban az Idomeneo, Kréta királya bemutatójának rendezőasszisztensi munkája mellett a Hoffmann meséi és Az álarcosbál színpadra állítását irányította.

A Csillagóra gálát megelőző napon, az évad utolsó balettelőadásán került sor a Seregi László-díj átadására, amiben az idei évben Pártay Lilla részesült.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt-díjas érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze aktív balettművész pályája kezdetétől készített koreográfiákat és balettbetéteket. Első egész estés balettje az Opera együttese számára a 1991-ben bemutatott Anna Karenina volt, amiket a Wolfgang Amadeus Mozart (2003), az Elfújta a szél (2007) és az Aranyecset (2013) követett. A Seregi László-díjat 2012-ben alapította a Magyar Állami Operaház Bán Teodóra és Kollár Eszter táncművészek javaslatára, a Kossuth-díjas koreográfusa életművének és munkásságának megőrzése, valamint továbbhagyományozása céljából.

A Seregi László-díjat idén Pártay Lilla koreográfus kapta Fotó: Magyar Állami Operaház/Nagy Attila

A Csillagóra díjátadó a Magyar Állami Operaház évadzáró társulati ülése is volt egyben, ahol Ókovács Szilveszter főigazgatónak először volt alkalma újraválasztása óta a művészekhez és munkatársakhoz szólni. Ennek részeként az elmúlt év gazdasági változásaira tekintettel hat százalékos általános, és további négy százalékos, teljesítmény alapú keresetemelést jelentett be az intézmény dolgozói számára, 2023. augusztus elsejétől, új ciklusa indulásától. A főigazgató kifejtette, hogy a járandóság emelésénél az intézmény pusztán saját bevételeire támaszkodhat, ezért is vált szükségesség, hogy az Opera az idei évadtól 12 havi játékra álljon át, amire a kollégák megfelelő munkabeosztása és a felújított, klimatizálható Andrássy úti Operaház is lehetősége biztosít.

A személyi változásokról szólva a főigazgató bejelentette, hogy Kocsár Balázs ötéves kinevezésének lejártával várhatóan legalább egy évadon át a főzeneigazgatói poszt betöltetlen marad az Operában.

A karmester az utóbbi ötven év leghosszabb főzeneigazgatói periódusa után vendégkarmesterként folytathatja munkáját az Opera együtteseivel a következő öt évben: egyebek mellett ő vezényelheti Plácido Domingo Nabucco-előadásait és a Borisz Godunov ősváltozatának premierjét is. A nyertes főigazgatói pályázatban foglaltak szerint és a fiatalítás jegyében Rajna Martin, a Győri Filharmonikus Zenekar Junior Prima díjas vezető karmestere, a Bécsi Állami Operaházzal is szerződésben álló művész érkezik az első karmesteri pozícióra, egyebek mellett a Don Giovanni premierjét dirigálja. Kesselyák Gergely eddigi első karmester ugyancsak vendégkarmesterként folytathatja az Operával az együttműködést a következő öt évadban, ajánlatában Verdi-operák szerepelnek, illetve saját Nabucco-rendezése, valamint az intézmény a 2024/25-ös szezonban – a korábbi ütemtervnek megfelelően – kitűzi Hazatérés című operájának ősbemutatóját. Ókovács Szilveszter ugyancsak bejelentette, hogy első vendégkarmesteri pozícióban visszatér a dalszínházhoz Halász Péter, a düsseldorfi Deutsche Oper am Rhein első karmestere, aki 2013 és 2016 között már betöltötte a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatói és első karmesteri pozícióját. Halász Péter egyebek mellett a Ruszalka magyarországi bemutatóját dirigálja majd. A Magyar Állami Operaház ősszel induló 140. évadának programjában részt vesz az a három karmester is, aki az Almási Tóth András művészeti igazgató által rendezett Csillagóra gálán a zenekart vezényelte: Hámori Máté (Rossini: Tell Vilmos-nyitány), Dénes István (opera- és balettrészletek) valamint Meskó Ilona (Kodály: Budavári Te Deum).

Az operaélet legrangosabb kitüntetésének számít – különösen német nyelvterületen – a Kammersänger-cím, amelyet az Opera vezetése több mint tíz éve honosított meg a magánénekeseknek odaítélhető A Magyar Állami Operaház kamaraénekese cím létrehozásával. Az elismerés kiemelt honoráriummal párosul a következő évadok főszerepei kapcsán, így az aktív szólisták iránti megbecsülést kívánja kifejezni, értékelve tehetségüket és teljesítményüket. A balettművészek körében azonos célt szolgál A Magyar Nemzeti Balett étoile-ja cím, amely a francia balett hagyományaiból táplálkozik. Mindkét díjat a hagyományos évadzáró Csillagóra-gálán adják át az Opera művészeinek.

A 2018/2019-es szezon után a 2023/24-ban is a Magyar Állami Operaház kamaraénekese címet Szegedi Csaba, Brickner Szabolcs és Kovács István kapja. A 2019/2020-as szezon után a 2023/2024-es évadban is a Magyar Nemzeti Balett étoile-ja Melnyik Tatyjana, a nemzetközileg is elismert, Magyar Arany érdemkereszttel kitüntetett vezető balettművész. A Magyar Állami Operaház Zenekari Kamaraművésze lett Ecseki Anikó I. hegedű szólamvezető, aki 22 éve tagja az Opera együttesének. Az Operaház Gyermekkarának kamaraművésze Kirsch-Veszeli Jázmin szoprán, A Magyar Nemzeti Balettintézet kamaraművésze Pollák Julianna Éva II. évfolyamos növendék, aki idén tavasszal egyetlen magyar indulóként páratlan sikert elérve végzett a top 12-ben a világ legnagyobb balettversenyének számító Youth American Ballet Grand Prix-n korosztálya klasszikusbalett kategóriájában.

Borítókép: A Magyar Állami Operaház nézőtere (Fotó: Magyar Állami Operaház/Nagy Attila)