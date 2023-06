Reigl Judit művészete előtt tiszteleg a berlini Új Nemzeti Galéria

A csütörtökön (június 29-én) nyíló centenáriumi tárlat Reigl Judit tizenhét alkotásán keresztül mutatja be az egyik legismertebb magyar képzőművész életművét – közölte a Kálmán Makláry Fine Arts Galéria (KMFA). A kiállítás a Hasonlíthatatlan gyönyör című, 1952–53-ban készült szürrealista festménnyel indul, amelyet André Breton állított ki Párizsban még 1954-ben. Az ikonikus Robbanás (1956), a Dominancia-központ (1958) és Tömbírás (1960) sorozat darabjai mellett a most a Neue Nationalgalerie gyűjteményébe került gigantikus Homme triptichon (1967–1969) is jól szemlélteti Reigl akciófestészetét, amely az absztrakt expresszionizmushoz hasonlóan dinamikus, domináns és improvizatív. A Dominancia-központok című tárlat a 80-as évekig mutatja be életművét.

Reigl Judit: Hasonlíthatatlan gyönyör

Fotó: KMFA Galéria

Reigl először 1957-ben állított ki Németországban, a Wiesbadenben rendezett Couleur Vivante kiállításon, ahol a legendás francia galériás, René Drouin és Clemens Weiler, a wiesbadeni múzeum igazgatója nyolc francia és nyolc német kortárs művész műveiből rendezte azt a történelmi kiállítást, amely az Art Informel művészet egyik első bemutatkozása volt. A múzeum akkori igazgatója így írt a kiállításról:

Reigl Judit festményei a legnagyobb terem főfalán álltak, tökéletesen uralva azt. A kiállítás látogatóit pedig mindig is lenyűgözte a festőnő munkássága. Festményei a hívás, a kiáltás tisztaságát hordozzák. Közös bennük, hogy a tudattalan mélységeiből származnak, ahol a világegyetem és az ember találkozik. Magából az életből származnak. És ez teszi őket olyan meghatóvá.

Az október 8-ig látogatható tárlatra a művészt újrafelfedező galériása és jó barátja, Makláry Kálmán gyűjteményéből is kölcsönöztek alkotásokat.

Borítókép: A Reigl Judit életműve előtt tisztelgő tárlat a berlini Új Nemzeti Galériában (Fotó: KMFA Galéria)