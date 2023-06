A dalban közreműködő Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Molnár Levente azt mondta:

Többször körbeutazhattam a világ legnagyobb operaházait és elénekelhettem az operairodalom legszebb szerepeit, mégis mikor hazatértem, azt éreztem, a hazámat, a népemet szeretném szolgálni és nekik énekelni. Sajnos sokaknak nincs lehetőségük arra, hogy eljussanak egy operaházba, de én szeretném nekik is átadni azt az erőt és szépséget, melyet ősi misztikus Kárpát-medencei kultúránk magában hordoz.

Molnár Levente azt mondta, mikor a dal szövegét írta, úgy érezte, nagyon fontos, hogy hasznos mondanivalót is közöljenek igényes zenével és a klasszikus értékeket is hozzák közelebb a szélesebb közönséghez a popzene által. – Remélem, minél több rádió kezdi el hamarosan játszani a dalt és a bel canto-operaéneklés találkozása a népi és a popkultúrával a hallgatókat is hasonlóan boldogsággal és erővel tölti majd fel, ahogy engem és a Rhapsody zenekart is. Molnár Levente elárulta, a klipben szereplő fiatal srác, Dániel Kristóf a nagyváradi művészeti főiskolán az egyik tanítványa. – Öröm számomra, hogy a fiatal generáció tagja is átérzi és át is adja üzenetünk fontosságát. Hiszen mindenki lehet Őrző! – tette hozzá.

A filmet Koczka Benjamin rendezte, az operatőr-vágó Tóth Mátyás volt, a vadász szerepében Dr. Horváth Lugossy Gábort, pásztor szerepében Végh Marcellt láthatjuk.

Borítókép: Molnár Levente (Fotó: Magyar Rhapsody Projekt)