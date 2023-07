A Guns N’ Roses egyik tagja magyar üzletben, magyar punkbanda pólóját vette meg

Míg kedden Axl Rose és Duff Mckagan sétálgatott a Vörösmarty tér környékén, úgy tűnik, Frank Ferrer a banda dobosa is feltalálta magát, ugyanis az Üllői úti vintage és second hand boltban, a Gihádában vásárolgatott, legalábbis erről tanúskodik az üzlet közösségi oldala. Nem is akármit.

Ferrer a Prosectura punkzenekar pólóját vette meg, és érdekesség, hogy a zenekar énekese, Imre Norbert éppen a Gihádában dolgozik. Véletlenek tehát vannak. Vagy mégsem? Egy biztos, a Guns N’ Roses ma este a Puskás Arénában lép fel, korábban pedig a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az állójegyeket úgy elkapkodták a rajongók, mint a cukrot.