Idén is demokratikusan válogatta meg a zenei fellépőit a Campus fesztivál.

A populáris mainstream, az underground, a hiphop, a rap és a kemény rock is jelen van a következő napokban Debrecenben.

A Campus elérte kezdeti célját. Forrás: Jegy.hu



Ma már nem kérdés az Ivan & The Parazol számára, hogy július közepe a Campusról és a debreceniekről szól. – Masszív rajongótáborunk alakult Debrecenben. Jó látni, hogy mennyire szépen fejlődött ki az ország egyik legnagyobb, Kelet-Magyarország legtöbb koncertet szervező fesztiváljává a Campus. Ezzel

elérte azt a célt, amit kezdetben kitűzött maga elé

A helyszín is fantasztikus, mi eddig mindenütt játszottunk már, csak a nagyszínpadon nem. Nagyon szeretjük az ottani közönséget és azt mondhatom, hogy a buli még nagyobb, minta a járvány előtt volt, a kimaradás jót tett az egésznek – fogalmazott Simon Bálint dobos, aki azt is elmondta, április óta fesztiválkörúton vannak az országban.



Tizenöt színpadon, folyamatosan újuló helyszíneken lépnek fel a hazai sztárok, köztük Majka, a fiatalok nagy kedvence, a Valmar, a Margaret Island, a Pál Utcai Fiúk, a Debrecenbe hazatérő Tankcsapda, a Pannonia All Stars Orchestra, a Takáts Tamás Dirty Blues Band, a 30 Y, a Halott pénz és több tucat hazai formáció.



Majoros Péter Majkát is sikerült elérnünk, aki annyit mondott, kezdettől fellép a találkozón, kedvenc fesztiválja a Campus – elsősorban a debreceni közönség miatt.

A Debreceni Egyetem és Debrecen városa szervezte négynapos találkozó mára a legnagyobb kelet-magyarországi zenei fesztivál, mégis a szervezők szándéka, hogy mindenkit megszólítsanak a programok: a családosokat éppen úgy, mint az egyetemistákat vagy az idősebb generációt.

A civil jelenlét és a civil kezdeményezések bemutatása is szerepel a programok között. A horgolás az új jóga című workshop ennek a szenvedélynek a meditatív tevékenységére mutat rá. Izgalmas beszélgetéssorozatnak ígérkezik a televízió aranykorából meghívott műsorvezetőkkel való találkozás:

Endrei Judit és Egri János vélhetően nemcsak a nyolcvanas évek tévénézőinek, de az internet korában az influenszerek követőinek is tud újat mondani a népszerűség velejáróiról.

Szinte a kezdetektől visszatérő fellépő Péterfy Bori a Campuson. Az énekesnő észrevétele szerint a zenei ízlés az utóbbi évek hiphopőrületével nagyon gyorsan változik,

Debrecenbe azonban még mindig nagyon sokszínű zenekari felállás érkezik nyár közepén.

– Az új helyszín nagyon jót tett a fesztiválnak, de szerettem akkor is, amikor a Sportpályán volt, mert kicsi helyen voltunk összezárva. Nagyon jó volt ott az összes koncertünk. Mióta a Víztoronynál, egy nagyon hangulatos, kisebb színpadra kerültünk

folyamatosan üvöltötte a közönség, hogy: Nagyszínpad, nagyszínpad!

Most felkerültünk a második nagyszínpadra, nagyon várjuk ezt is. Eleve a debreceni közönség nagyon jó, a klubkoncertjeink is mind jól sikerültek. Megváltozott a zenei ízlés az elmúlt pár évben, van, ahova már nem is hívnak emiatt, de Debrecen hűséges maradt ahhoz a sokféleséghez, amit kezdetben is vállalt – mondta az énekesnő.

Az Európa Kiadó (EK) is sokadik éve jár vissza a Campusra. Amikor Menyhárt Jenőt megkerestük, arról beszélt, hogy az EK közönsége mindig bizonyos érzékenység mentén szerveződött, nem egy adott generáció zenekara volt.

Csúcsra járatták a fesztivált az elmúlt években. Forrás: Fidelio.hu

– Nehéz meghatározni, hogy melyik korosztály szeret minket. Nem lett a fiatalok zenekara az Európa Kiadó, a Campus mindenesetre azt is bizonyítja, hogy mindig vannak fiatalabb rajongóink.

Úgy látom, hogy csúcsra van járatva a fesztivál, amit lehet, kihoznak belőle, és közben nagyon széles skálát felvonultatnak.

Nagyon jó, hogy abba a régióba is eljutunk és megismerjük az ottani közönséget is – fogalmazott a dalszerző-énekes.



Az elmúlt évek alatt látványos fejlődés történt a programkínálat terén is. Míg az első fesztiválon összesen négy fő programhelyszín volt, a nemzetközileg is elismert rendezvényen ma már tizenkilenc működik.

A Campus fesztivál sikerét a helyszín, a város adottságai is nagyban erősítik.

A Nagyerdei Stadion, a Nagyerdei Víztorony környezete páratlan a hazai fesztiválpiacon.

A látogatók visszajelzései és az évről évre megismételt közvélemény-kutatások alapján a színes programkínálat mellett a helyszín színvonalas kialakítása, a biztonságos nagyerdei környezet áll az elégedettségi mutatók élén. A Campus fesztivál túlmutat a zenei programokon, Debrecen egyik legerősebb kulturális márkája.

Sokan emlékezhetnek arra, hogy 2001-ben Vekeri-tó fesztiválként indult az esemény, majd 2007-ben – elnyerve az Egyetemisták és Főiskolások Országos Találkozójának (EFOTT) rendezési jogát – már sokkal nagyobb léptékben valósult meg a Debrecentől néhány kilométerre található Erdőspusztákon. 2008-ban még ugyanezen a helyszínen, de már Campus fesztivál néven várta a látogatókat, 2009-ben pedig a Nagyerdőre költözött, és azóta a Debreceni Egyetemmel karöltve, Debrecen városának támogatásával (a járványhelyzettel terhelt 2020-as év kivételével) minden nyáron egyre több és több ember számára biztosított biztonságos, színvonalas és felszabadult kikapcsolódási lehetőséget.

Borítókép: Majka (Majoros Péter) énekel a Campus fesztivál negyedik, utolsó napján Debrecenben, 2022. július 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)