Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója egy, a VG.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy az MCC célja egy olyan, nyelveket beszélő, világlátott, nemzetközi tapasztalattal rendelkező generáció kinevelése, amely képes a hazáját megfelelő módon, akár nemzetközi szinten is képviselni, hiszen ez Magyarország érdeke. Az intézmény vezetője szerint egyre többen igénylik azt a fajta fesztiválérzést, ahol komolyabb és könnyedebb kulturális műfajokkal is találkozhatnak.

Az élő koncertek után a hajnalig tartó bulik az MCC Arénában lesznek. Fotó: Havran Zoltán

Szóljon hangosan az ének!

Természetesen egy fesztivál sem teljes dübörgő koncertek nélkül. A könnyűzenei programok közül érdemes kiemelni Ákos koncertjét, de fellép a három nap során többek között az Irie Maffia, a Blahalouisiana – méghozzá komolyzenei hangszereléssel –, a Balkán Fanatik, a Bagossy Brothers Company, a Valmar, a Follow the Flow, továbbá Korda György és Balázs Klári, Dzsúdló, T. Danny, Caramel és Pápai Joci. Az élő koncertek után a hajnalig tartó bulik egy a tavalyinál még nagyobb sátorban, az MCC Arénában lesznek.

Könnyed témák uzsonnára

Déltől a fajsúlyos eszmecserék után jöhetnek a lazább témák, amelyek könnyed, ám tartalmas felvezetést adnak az esti bulihoz. A Hangjegyek a múltból: hogyan őrizzük meg és adjuk tovább a magyar népzenét? című beszélgetésen például elmerülhet a magyar népzenében rejlő kincsekben, valamint megismerheted annak megőrzésének és továbbadásának fontosságát. A könyvtől a kijelzőig: az olvasás digitalizálódó jövője elnevezésű diskurzus lehetőséget nyújt, hogy szakértőkkel és gondolkodókkal együtt elmélyedjen az olvasás digitális átalakulásának témájában. A Megörökített múlt: Történelmi események megelevenítése a filmvásznon kerekasztal-beszélgetés arra törekszik, hogy átfogó képet nyújtson a történelem és a filmek kapcsolatáról. A gasztronómia szerelmesei is témára akadhatnak, ugyanis napirendre kerülnek a kenyérsütés rejtelmei, amelybe Szabadfi Szabolcs, vagyis Szabi a pék és Bereznay Tamás avatják be a hallgatóságot, de szó lesz a magyar sörről is a hazai sörkultúra megkerülhetetlen alakjával, Bart Dániellel. Az irodatervezés forradalmáról olyan építésznagyágyúk beszélgetnek majd, mint az Ybl-díjas Finta József, Gunther Zsolt és Vadász Bence. Szintén a fesztiválra látogat Detre Örs Hunor, a James Webb-űrtávcsövet (JWST) fejlesztő csapat, napjaink legnagyobb űrkutatási vállalkozásának az egyik vezető fejlesztője.

Azoknak, akik kedvet kapnak kreatív foglalatossághoz, ajánljuk a népi kézműves vagy hímző foglalkozást, a könyvkötő workshopot vagy épp a néptánc oktatást.

Köbli Norbert forgatókönyvíróval idén is találkozhat a feszten. Forrás: MCC Feszt

Egy csepp politika és közélet

Míg esténként az önfeledt szórakozásé a főszerep, addig délelőttönként számos izgalmas eszmecsere és előadás fültanúja lehet a publikum. A városba érkezik Sebiastian Kurz korábbi osztrák kancellár, aki A világ 2023-ban: Váratlan dolgokra számítva című előadáson beszél a következő évek várható politikai, valamint gazdasági fejleményeiről és kihívásairól. Színpadra lép Michael Knowles amerikai konzervatív politikai kommentátort is, aki előadásában a jelenlegi politikai és kulturális légkört boncolgatja és elemzi, olyan témákat, mint az élet szentsége, a hagyományos házasság, a szólásszabadság és az egyéni szabadság. A színpadon vitákra is lehet számítani: Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója, Schiffer András ügyvéd, az LMP volt frakcióvezetője, Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese és Kaderják Péter, a Zéró Karbon Központ vezetője például az akkumulátorgyártásról ütköztetik majd álláspontjaikat.

Az MCC Feszt pontos menetrendjéről, és programjairól ide kattintva tájékozódhatnak.