Elhunyt Charlie Chaplin lánya, Josephine Chaplin

Josephine Chaplin már gyerekként feltűnt apja néhány híres alkotásában, többek között az 1952-es Rivaldafény és az 1967-es Egy hongkongi grófnő című filmben. Később az 1972-es Escape to the Sun és az ugyanebben az évben bemutatott, Paolo Pasolini rendezte Canterbury mesékben is láthatta a közönség, és az 1974-es, A Négy muskétás című Alexandre Dumas-adaptációban is szerepelt.