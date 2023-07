Kárpátalján szerveztek tábort a pedagógusoknak

A továbbképzésnek az egykori koronaváros, Visk, Fodó Sándor Közösségi Háza adott otthont, s szállást is itt biztosítottak a szervezők. – Az együttlét különleges színfoltja volt a viski tájház felkeresése, ahol a viski folkműhely ifjú zenészeiből verbuválódott Viski Fricskák Népi Zenekar kis koncerttel kedveskedett a vendégeknek Becske Adrienn vezetésével, majd Váradi Enikő táncoltatta meg a résztvevőket. Emlékezetes marad Balázs Szvetlána helyi csuhéfonó, kézműves bemutatója, aki munka közben személyes gondolatait is megosztotta a táborozókkal. A pedagógusok Visk híres műemlékét, a XV. században épült református templomot is felkeresték, s egyik esti – szalonnasütéssel kiegészített – tábortűz körüli beszélgetés marad ugyancsak emlékezetes. A kárpátaljai helyzet ismeretében ez a találkozó – a szakmai-módszertani programok mellett – kikapcsolódást, s lelki töltekezést is jelentett a jelenlévőknek, így a napi program kiegészült a személyes gondok, élethelyzetek megvitatásával, oldottabb kibeszélésével – mesélte a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja munkatársa.

Kárpátaljai pedagógusok alkothattak és pihenhettek Visken (Fotó: Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja)

Borítókép: Kézműveskedés különböző anyagokkal a táborban (Fotó: Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja)