Egy NASA űrteleszkóp lezuhan az égből. Meg tudják menteni?

Nem akármilyen űrtávcső fenyeget lezuhanással: a Neil Gehrels Swift Obszervatórium a NASA egyik legsikeresebb űrteleszkópja, amelyet kifejezetten az univerzum legerősebb robbanásainak, a gamma-kitöréseknek megfigyelésére terveztek. A Swift 2004-es felbocsátása óta forradalmasította tudásunkat a fekete lyukak születéséről és a kozmikus katasztrófákról.

A Swift űrteleszkóp Fotó: Wikipédia

Megmentésére a NASA 30 millió dolláros támogatással egy arizonai székhelyű űrrepülési startupot bízott meg: a Katalyst Space Technologies autonóm robotűrhajókat épít.

Meg akarják menteni a Swiftet a lassú hanyatlástól

Alacsony Föld körüli pályán töltött két évtizede alatt – ahogy minden más műhold – a Swift is fokozatosan veszített magasságából. Az utóbbi időben megnövekedett naptevékenység szintén növelte légköri ellenállását, ami mára aggasztó mértékben felgyorsította pályájának hanyatlását.

Ahogy a Swift süllyed, a légköri ellenállás tovább fokozódik. Ebben a tempóban a Katalyst Space Technologies szerint 50 százalék a valószínűsége, hogy az obszervatórium jövő év közepén, és 90 százalék, hogy a jövő év végén ellenőrizetlenül csapódik a Föld légkörébe. Bár a Swift várhatóan teljesen elégne a légkörben, és valószínűleg nem jelentene veszélyt emberekre és vagyontárgyakra, a NASA a Katalyst segítségével meg akarja hosszabbítani az élettartamát.

Versenyfutás az idővel

Rendesen 24 hónapot is igénybe vesz egy ilyen küldetés előkészítése, de a Katalystnak kevesebb mint nyolc hónapja van, hogy a Swift megmentésére küldendő, Link nevű űrszondáját pályára állítsa, mert

a fokozódó légköri ellenállás hamarosan ellehetetleníti a helyreállítást.

A mentőakcióhoz Pegasus rakétára van szükségük: ez az eszköz az egyetlen, ami egyszerre képes teljesíteni a gyors pályára állás, és a viszonylag alacsony költségvetés követelményét.

Amióta 1990-ben debütált a világ első magánfejlesztésű orbitális hordozórakétájaként, a Pegasus negyvenöt küldetést hajtott végre. Ez az egyetlen működőképes, levegőből indítható űrrakéta, amely képes akár 450 kilogrammos kisebb űrhajókat is alacsony Föld körüli pályára juttatni.