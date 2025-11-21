űrteleszkópműholdobszervatóriumSwiftNASAűrszonda

Egy NASA űrteleszkóp lezuhan az égből. Meg tudják menteni?

50 százalék a valószínűsége, hogy az obszervatórium jövő év közepén, és 90 százalék, hogy a jövő év végén ellenőrizetlenül csapódna a Föld légkörébe. Nem hagyhatják veszni.

Bíró Zoltán István
2025. 11. 21. 14:07
Képünk illusztráció Fotó: Yuichiro Chino Forrás: Getty Images
Nem akármilyen űrtávcső fenyeget lezuhanással: a Neil Gehrels Swift Obszervatórium a NASA egyik legsikeresebb űrteleszkópja, amelyet kifejezetten az univerzum legerősebb robbanásainak, a gamma-kitöréseknek megfigyelésére terveztek. A Swift 2004-es felbocsátása óta forradalmasította tudásunkat a fekete lyukak születéséről és a kozmikus katasztrófákról.

A Swift űrteleszkóp Fotó: Wikipédia 

Megmentésére a NASA 30 millió dolláros támogatással egy arizonai székhelyű űrrepülési startupot bízott meg: a Katalyst Space Technologies autonóm robotűrhajókat épít.

Meg akarják menteni a Swiftet a lassú hanyatlástól

Alacsony Föld körüli pályán töltött két évtizede alatt – ahogy minden más műhold – a Swift is fokozatosan veszített magasságából. Az utóbbi időben megnövekedett naptevékenység szintén növelte légköri ellenállását, ami mára aggasztó mértékben felgyorsította pályájának hanyatlását.

Ahogy a Swift süllyed, a légköri ellenállás tovább fokozódik. Ebben a tempóban a Katalyst Space Technologies szerint 50 százalék a valószínűsége, hogy az obszervatórium jövő év közepén, és 90 százalék, hogy a jövő év végén ellenőrizetlenül csapódik a Föld légkörébe. Bár a Swift várhatóan teljesen elégne a légkörben, és valószínűleg nem jelentene veszélyt emberekre és vagyontárgyakra, a NASA a Katalyst segítségével meg akarja hosszabbítani az élettartamát.

Versenyfutás az idővel

Rendesen 24 hónapot is igénybe vesz egy ilyen küldetés előkészítése, de a Katalystnak kevesebb mint nyolc hónapja van, hogy a Swift megmentésére küldendő, Link nevű űrszondáját pályára állítsa, mert

a fokozódó légköri ellenállás hamarosan ellehetetleníti a helyreállítást.

A mentőakcióhoz Pegasus rakétára van szükségük: ez az eszköz az egyetlen, ami egyszerre képes teljesíteni a gyors pályára állás, és a viszonylag alacsony költségvetés követelményét.

Amióta 1990-ben debütált a világ első magánfejlesztésű orbitális hordozórakétájaként, a Pegasus negyvenöt küldetést hajtott végre. Ez az egyetlen működőképes, levegőből indítható űrrakéta, amely képes akár 450 kilogrammos kisebb űrhajókat is alacsony Föld körüli pályára juttatni.

A Swift 20,6 fokos dőlésszöggel kering a bolygó körül, hogy elkerülje a Dél-atlanti Anomáliát – a Föld mágneses mezejének azon pontját, amely a műholdakat nagyobb sugárzásnak teszi ki. Emiatt egy Cape Canaveralről vagy Vandenbergről indított rakétának hatalmas mennyiségű hajtóanyagra lenne szüksége ahhoz, hogy elérje a megfelelő pályasíkot ehhez a küldetéshez.

Fotó: Wikipédia

Ezért a Pegasus rakétát a Northrop Grumman L–1011 Stargazer repülőgépe szállítja majd 11,9 km magasba, ahol az utasszállító repülőgépek haladnak. Itt a repülőgép hasáról oldják le, amivel megspórolják a sűrű légkörön való átjutást: a Pegasus ekkor majd öt másodpercig szabadon zuhan, azután beindítja az első fokozatú rakétahajtását és pályára emelkedik.

Hogyan zajlik a mentés? Avagy „hogyan kapd el a legyet” művelet

A küldetés technikai szempontból rendkívül nehéz, mert a Swiftet sosem tervezték arra, hogy valamikor is hozzákapcsolódjanak. Nincs dokkoló portja: a legtöbb modern műholdon van egy szabványos „fogantyú” vagy dokkoló gyűrű, de a Swiften nincs ilyen.

Miután a Pegasus telepíti az említett Link űrszondát, az precíz manőverek sorozatával közelíti meg az obszervatóriumot. Fogantyú híján egy speciálisan erre a célra fejlesztett robotkaros mechanizmussal a távcső peremét vagy tartószerkezetének egy kinyúló részét fogja „megcsípni”, hogy stabilan rögzítse magát hozzá.

Ha a küldetés sikerrel jár, az nemcsak egy rendkívül értékes kutatóműhold élettartamát hosszabbítja meg, hanem hasznos új képességet is mutat a NASA számára. Az űreszközök pályaelhagyására való gyors reagálás kulcsfontosságú lenne az ügynökségnek, hiszen segítene fenntartani űrhajóflottáját az alacsony Föld körüli pályán.

