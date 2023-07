Két bemutatót tervez a következő évadban a Szegedi Kortárs Balett

Két új balettbemutató

A Szegedi Kortárs Balett ősztől látható Lánglelkű táncszvitje a kétszáz éve született Petőfi Sándorról szól.

A darab zenéjét hazai és nemzetközi mesterkurzusokon, hangversenytermekben és komponistaversenyeken kimagasló eredményeket elért fiatal zeneszerzők, Brandenburg Ádám, Dobri Dániel, Lázár Dániel, Molnár Viktor és Szászi Petra írják.

A műveket a Szegedi Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg. Az alkotásokhoz pedig öt szabadon választott Petőfi-vers szolgáltat muníciót. A koreográfiát is többen jegyzik, melyen ezúttal Czár Gergely, Kiss Róbert, Szöllősi Krisztina és Tóth Laura dolgozik.



A Fekete hattyú című táncjátékot jövő tavasszal láthatja a nagyérdemű. Csajkovszkij A hattyúk tava témájául egy régi orosz népmese történetét választotta, amely kiváló alkalomnak bizonyult arra, hogy valóságos érzelmeket és szenvedélyeket mutathasson meg, hitet tehessen az emberi tisztaság, a jóakarat és bátorság mellett, és a rabságban vergődő hattyúleányok sorsában kifejezhesse korának uralkodó hangulatát: a mélabút. A zeneszerző maga is küzdött depresszióval, öngyógyításként, terápiás céllal írta ki magából az éteri Fehér és a szenvedélyes Fekete Hattyút.

Ezt a kettéhasadtságot érzékelteti Odette és Odile alakja, mely szerepeket ugyanarra a balerinára szokás osztani, a Szegedi Kortárs Balett Juronics Tamás rendezte új produkciója esetében pedig egyszerre sokra.

Számadás az idei évadról



A társulat a most zárult évadban ötvennyolc előadást játszott, amelyet összesen majdnem 15 ezer néző tekintett meg. Szegeden huszonhat, Budapesten tizennyolc, más városokban hét, külföldön pedig szintén hét alkalommal léptek színpadra. Vendégszerepeltek Temesváron, Lettországban Rigában és Ventspilsben, Litvániában Vilniusban és Kaunasban, az Egyesült Államokban pedig New York városában. Idén is két új bemutatót tartottak, március 10-én a szegedi Kisszínházban a Tűz című produkció premierjét láthatta a közönség. Április 28-án pedig a Szegedi Nemzeti Színházban debütált Juronics Tamás legújabb, Shakespeare művéből táncra fogalmazott rendezése: a Lear. Az új előadásokat a Nemzeti Táncszínház is műsorára tűzte.



A szegedi társulattól Dusana Herakova és Adam Bobák távozik, míg Nyeste Adrienn, Füzesi Csongor és Giordana Marzocchi a 2023/24-es évadban új tagként érkezik.

Bocsi Petra táncművész az egész éves művészi teljesítményéért a társulat Imre Zoltán-díját vehette át, a Lear című táncjátékban nyújtott alakításáért pedig a közönség szavazatai alapján Dömötör-díjat nyert.

Borítókép: Jelenetfotó a Lear című előadásból (Fotó: Szegedi Kortárs Balett)