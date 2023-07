Öt nap alatt ötezer látogatót vonzott a Déryné Fesztivál + videó

A Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben megbúvó kis falvakban július 19. és 23. között megrendezett Déryné Fesztivál öt napon át, tizenegy helyszínen, több mint hetven ingyenes programmal várta a kultúra szerelmeseit. A színházi produkciókat, koncerteket és családi programokat felvonultató eseményen több mint ötezer fesztiválozó fordult meg. Fellépett többek között a Csík Zenekar, a Budapest Jazz Orchestra, a Bohemian Betyars, az Aurevoir, valamint a Balkán Fanatik is.

A fesztivál részeként megrendezett KultCamp célja, hogy a fiatalok is közelebb kerülhessenek a színházhoz és a művészetekhez. Fotó: Déryné Fesztivál

A színházi előadásokat mind az öt nap telt ház és vastaps fogadta a Völgyszínházban, valamint a Kossuth Lajos Művelődési Központban. A Déryné Társulat két produkciója volt látható, Jánosi Ferenc Szemet szemért című darabját, valamint Hunyady Sándor klasszikusát, a Lovagias ügy című előadást tekinthették meg a nézők, emellett a Mestermunka című néptáncelőadás, az István, a király, valamint a Két összeillő ember című produkció került műsorra. Felolvasószínház, bábszínházi előadások, filmvetítés és kiállítás is gazdagította a műsort. A Theater Wagen mozgó színházi karaván hat településre, Hollóházára, Füzérradványra, Nyírire, Mikóházára, Alsóbereckire, Füzérkajatára látogatott el. A Fabók Mancsi Bábszínháza Azért a kis bolondságért, valamint A Halhatatlanság országa című produkciói hatalmas sikert arattak.

Széphalmon, a Kazinczy Ferenc emlékparkban a Déryné Társulat interaktív játékkal készült, de kerekítő foglalkozás, gólyalábasok, artistabemutató, mesezenekar és a beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház A csillagszemű juhász című előadása is várta a legkisebbeket.

A Déryné Fesztivál keretein belül első alkalommal rendezték meg a KultCampet. A Déryné Program által életre hívott KultUP program és a Rákóczi Szövetség együttműködéséből létrejött tábor 350 középiskolást látott vendégül. A táborozók Magyarországról és a határon túlról, Felvidékről, Kárpátaljáról, valamint Erdélyből érkeztek.

A KultCamp elsődleges célja, hogy a diákok közelebb kerüljenek a színházhoz és a művészetekhez, a fiatalok lelkesedésének és a művészeteknek teret adva, a tehetséggondozás mint fő misszió jelent meg.

A tábori élményeket, a fesztivál-életérzést és az előadó-művészeti versenyeket ötvöző háromnapos eseményen ötven program várta a középiskolásokat, továbbá a Déryné Fesztivál programjaira is ellátogathattak. A diákok körében az egyik legnagyobb sikert Kálócz László és Dányi Krisztián foglalkozásai aratták, de népszerű volt Turi Bálint Versimprovizációs foglalkozása, Janka Barnabás és Havasi Péter Petőfi-percek című előadása, valamint az AztaBANDA összeállításai is. A táborozóknak lehetőségük volt kipróbálni magukat a szabadtéri sportokban, elkirándulhattak a sátoraljaújhelyi várromhoz, ahonnan elképesztő panoráma tárult eléjük. Esténként koncertek és táncház is színesítette a programokat, Szivák Zsolt akusztikus koncerttel ajándékozta meg a fiatalokat, valamint a Magyar hősök című előadást tekinthették meg a Nemzeti Emlékezet Bizottság előadásában, Böröndi Bence, valamint Márkfi Márk szereplésével.

A tehetségkutató verseny zsűriének tagjai – Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója, Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, valamint Szent-Ivány Kinga koreográfus, tánctanár – Ki mit tud?-jelleggel véleményezte a produkciókat. Az egyéni performanszok mellett izgalmas koprodukciók is születtek, a diákok egymást inspirálva hoztak létre közös előadásokat. Egy éjszaka alatt született meg a tábor dala. A „fejbe vágott krumpli” formáció egyenesen lenyűgözte a szakembereket. A verseny végeredményeképp a Tábor Ásza címet Ambrus Kincső érdemelte ki, akit sokszínűségéért, lelkesedéséért és tehetségéért választotta ki a zsűri. Kincső a könyvutalvány-csomag mellé fellépési lehetőséget nyert a 2024-es VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozóra. A különdíjasok között szerepelt Gyarmati Jázmin, Csizmazia Katinka, Takács Lara, Rostás Angéla, Sólyom Anita, valamint a Nagyenyedi Alkotó Műhely.

A tábor végén Kis Gergely Márton református lelkipásztor tartott istentiszteletet, majd Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója búcsúztatta a táborozókat.

Borítókép: Több telt házas koncertnek is helyet adott a fesztivál (Fotó: Déryné Fesztivál)