Roving Woman, film Connie Converse énekesnő emlékére

A történetet Connie Converse New York-i előadóművész, a sokak által női Bob Dylannek nevezett énekesnő inspirálta, aki 1974-ben, ötvenévesen az életéből kiábrándulva pakolt be Volkswagen Beetle-jébe, és elhagyta az otthonát. Azóta senki nem hallott róla. Connie Converse az ötvenes évek New Yorkjában az egyik első női énekes-dalszerző volt, zenéjére viszont csak a kétezres években figyeltek fel, akkor adták ki lemezen. A 2009 márciusában megjelent How Sad, How Lovely című válogatáslemezen tizenhét dal hallható, többek között a Roving Woman is. Michal Chmielewski rendező a sajtóvetítés utáni bejelentkezésen elmondta: úgy gondolták, egy hagyományos életrajzi film helyett sokkal izgalmasabb, ha azzal foglalkoznak, mi is történhetett vele az eltűnése utáni időszakban, élettörténetének azon periódusában, melyet egyedül töltött el az úton.

A Roving Woman az útkeresés története. Fotó: Juno11

A Roving Woman különleges világa

A Roving Woman nyitójelenetében egy fiatal nőt, Sarát látjuk, akit párja, „Hollywood majdnem híres üdvöskéje” kizárt a közös otthonukból. De bármennyire is dörömböl az ajtón, az továbbra is zárva marad. Michal Chmielewski rendező a zárt ajtó szimbólumával indít, innen kezdődik az utazás, melynek mi is részesei leszünk. Megmagyarázhatatlan szakítása ellenére Sara, akit Lena Góra személyesít meg átütő erővel, nem csügged. Ellop egy autót, és nekivág a világnak, hogy ne csak új otthonra, de önmagára is rátaláljon. Szembe kell szállnia saját magával, de a körülötte lévő veszélyekkel is. Utazása azonban nemcsak a kihívásokat, de egy új kezdet reményét is magával hozza, hiszen az úton mindenki gyorsabban fejlődik, új inspirációkat és megoldásokat talál, távolabb kerülve önmagától és a gondjaitól. Közben felfedezi Kalifornia útjait, sivatagait és népét. Pénz nélkül rója az utakat, különös idegenekkel találkozik, akik hozzá hasonlóan keresik a helyüket a világban. – Ebben az életben senki sincs igazán együtt – hangzik el az egyik útitárs szájából. Céltalan, de felszabadult bolyongása során a kocsiban talált tárgyak, zenék és versek egyre jobban felkeltik az érdeklődését a lopott autó tulajdonosa iránt, ezért végül úgy dönt, megkeresi őt. – Szeretek egyedül lenni, de néha jó lenne, ha valakinek ezt elmondhatnám – mondta találkozásukkor a férfi. Sara bolyongását, találkozásait, elmélkedéseit az egyik főszereplő, John Hawkes dalai kísérik.

A lengyel rendező a kezdetektől fogva együttműködött Lena Góra lengyel származású színésznővel, együtt írták meg a forgatókönyvet road movie-nak, amelynek Los Angeles volt a kiindulópontja. A film utáni bejelentkezéskor elmondták, hogy az ellentét kiemelése miatt választották a hollywoodi helyszínt a sivataggal szemben, ahol az útját rója a főhős. Chmielewski elmondta azt is, hogy a szereplők között néhányan, mint például Brian McGuire és az Oscar-jelölt John Hawkes professzionális színészek, míg vannak, akik helyiek, ugyanis rejtett kamerával örökítették meg a járókelők reakcióit, akik szembesültek a magányos nő benzin-, aprópénz- vagy telefonigényével.

„A Roving Woman egy pillanatra sem felejti el azt, hogy mitől is lesz igazán különleges: a kifogástalan alakítások, a road trip dinamikája és az ütős soundtrack kombinációjával fedezi fel a kortárs amerikai kultúrát”– olvashatjuk a filmről. Hazánkba a Roving Woman az eddig elsősorban gyártóként és a hazai alkotások marketingügynökségeként ismert Juno11 révén került.

Borítókép: Kalifornia sivatagában rója útját a főszereplő (Forrás: Juno11)