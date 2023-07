Lior Raz izraeli színész és rendező lesz az MCC Feszt vendége – írja a Mandiner. Raz az egyik alkotója a Fauda (a szó arabul káoszt jelent) című netflixes politikai thrillernek, melyben a főszereplő Doron Kavilliót játssza. A sorozat az izraeli hadsereg egyik speciális alakulatáról szól, amelynek tagjai megtanulnak arabul és elvegyülnek a terroristák között. A történet alapját a valóság adta, Lior Raz ugyanis, mielőtt színész lett, valóban katonaként szolgált többek között az Izraeli Védelmi Erők speciális, terrorellenes műveleti egységében, ahova a középiskola elvégzése után, 18 évesen került.

Lior Raz és Avi Issacharoff, a Fauda sorozat alkotói

Bár Raz anyanyelve a héber, az arabot is gyerekkora óta beszéli, mivel zsidó szülei Irakból és Algériából vándoroltak be Izraelbe, ráadásul Raz az apja faiskolájában dolgozó munkásokkal is gyakran beszélgetett arabul.

Katonai szolgálata után Amerikába ment, ahol egy biztonsági cég alkalmazottjaként testőrként szolgált, védte Arnold Schwarzeneggert is.

Színészi karrierje Izraelbe való visszatérése után kezdődött, először kisebb darabokban játszott, azóta viszont már számos izraeli filmben és tévésorozatban láthatták a nézők. A kritikusok által is nagyra értékelt Fauda sorozatot Avi Issacharoffal közösen alkotta meg. A szériának magyar kötődése is van: negyedik évadának számos jelenetét ugyanis Budapesten forgatták, Lior Raz többször járt magyar fővárosban.

A Fauda sikerének egyik titka az, hogy tabukat tör meg, és az izraeli–arab konfliktust úgy jeleníti meg, hogy közben a szereplők emberarcúak maradnak. Hogy mennyire összetett viszonyrendszerről van szó, egy Raz életében megtörtént tragikus eset is bizonyítja: 19 éves korában barátnőjét halálra késelte egy palesztin merénylő Jeruzsálemben. Az arab elkövetőt később egy fogolycsere során 1026 társával együtt szabadon engedték egy elrabolt izraeli katonáért cserébe.

Borítókép: Lior Raz (Fotó: AFP/Joel Saget)