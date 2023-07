Tovább gyűrűzhet a Rammstein zaklatási botrány – a billentyűst is visszaéléssel vádolják

A Rammstein frontemberét, Till Lindemannt követően a zenekar másik tagját, a billentyűs Christian „Flake” Lorenzt is szexuális visszaélések elkövetésével vádolják – írja a Deutsche Welle.

Egy Jasmin Stevens álnéven nyilatkozó nő azt állította a Süddeutsche Zeitungnak és az NDR szolgáltatónak adott interjújában, 2002 decemberében, 17 évesen részt vett Lindemann Messer című könyvének dedikálásán Berlinben, majd azt követően elmentek egy bárba az ismerőseivel, ahová velük ment Lindemann és Flake is.

Elmondása szerint Till Lindemann meghívta Flake brandenburgi otthonába, da az ismerősei nélkül. Mivel állítása szerint a két híresség mellett nem érezte magát veszélyben, igent mondott a meghívásra. Az életkorát illetően először nem mondott nekik igazat, ugyanis 22 évesnek mondta magát, de érkezését követően elmondta nekik, valójában mennyi idős.

Elmondása szerint rengeteg szeszes italt fogyasztottak, majd miután Lindemann elment lefeküdni, a lány is lepihent egy másik szobában, ahová Flake is utána ment és közösülni akart vele. A lány ezt nem akarta, de nem mondott nemet sem, csak részegen feküdt az ágyban. Stevens úgy írta le az esetet, hogy hagyta, hogy a zenész közösüljön vele, miközben megpróbálta magát mentálisan eltávolítani az eseményektől. Azt azonban elmondta, hogy a mai napig traumatizálta a Flake történt szexuális együttléte, ami miatt szakemberhez is jár.

Jasmin Stevens esküvel alátámasztott bírósági vallomását hozzátartozói és barátai is megerősítették. Mint felfedte, a 2002-ben történt esetet követően Lindemannal konszenzusos szexuális viszonyt tartottak fenn még hónapokig.

Borítókép: A Rammstein zenekar budapesti koncertje (Fotó: Havran Zoltán)