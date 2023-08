A Guetta-show mindent hozott, mindent vitt

Vasárnap este a nagyszínpadon a Mumford & Sons viszi a bulit, de bizonyára sokan lesznek kíváncsiak a Nothing But Thieves vagy a Frank Carter and the Rattlesnakes fellépésére is.

Borítókép: David Guetta francia DJ ad koncertet a 29. Sziget Fesztivál harmadik napján az óbudai Hajógyári-szigeten (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)