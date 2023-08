Ilyen volt a Sziget fesztivál második napja + galéria

A fesztiválozás a legtöbb esetben azt jelenti, hogy az ember elmegy egy tőle távolabb eső helyszínre, s napokig elmerül a kulturális és zenei programok kavalkádjában, miközben szobát, Airbnb-lakást bérel, vagy akár a kevésbé kényelmes, ám annál autentikusabb sátrazást választja. A Sziget ennek megfelelően rengeteg eseménnyel készül napközben is: a terület különböző pontjain fel-felbukkanó performaszok mellett fix pontokon is találhatunk művészeti programokat. Ilyen például az Élőkép Színház Ji Csing Labirintusa, ami a bejárattól jobbra, két zárt kemping között bújik meg. Nem véletlenül választották ezt a félreeső helyszínt. Az előadás valójában egy belső utazás, amely során a színészek csak segítik a résztvevőket. A harmónia megteremtéséhez viszont csendre van szükség – ami, valljuk be, egy ilyen nagyszabású eseménynél nem egyszerű, ám nem is lehetetlen.

Bepillantást nyerhetnek a sors labirintusába a Ji Csingen keresztül. Fotó: Bach Máté

A Ji Csing a Változások Könyveként is ismert mű, amelyet nagyjából i. e. 3000-re datálják. A konfucianizmus szent könyveiként tisztelt öt klasszikus egyike, amelyet eredetileg életvezetési, jövendölési céllal használtak s használják a mai napig, de filozófiai-bölcseleti értéke is vitathatatlan. A színházi élménynek helyt adó nyolcszögletű labirintusban (amely utal a módszer által használt jelképekre) az ősi kínai javaskönyv üzeneteit keltik életre a játszók és a résztvevők közös erőfeszítésével úgy, hogy mindenki egy személyes kérdésre keresi a választ. A válasz két háromvonalas ősjel kombinációjában, egy hatvonalas ősjelben lesz elrejtve. Az út során mindenki a saját ősjelét megszemélyesítő szereplők segítségével fejtheti meg a neki szóló választ. Az Élőkép Színház labirintusához minden nap lehet csatlakozni 11 és 20 óra között. Az alkotók jelölik ki a nyolcfős csoportokat, tehát az se riadjon el, aki nem baráti társasággal mozog. A helyek azonban gyorsan fogynak, így érdemes minél előbb regisztrálni. Az utolsó beengedés 19 órakor van, és egy csoport átlagosan kilencven perc alatt halad át a labirintuson.

A Spellbound táncosai elbűvölték a közönséget. Forrás: Facebook/Spellbound Contemporary Ballet

Aki kevésbé interaktív elfoglaltságra vágyik, ám kedveli a táncot, a színházat, annak mindenképpen érdemes követnie a a Theatre-and-Dance Field programjait, ahol rövid előadások láthatók. Tegnap többek között az olasz Spellbound Contemporary Ballet táncosai több koreográfiájukat is bemutatták. A legemlékezetesebb ezek közül talán az a férfi-női duett volt, amely a partnerek egymásrautaltságát, az egymás iránti bizalom törékenységét juttathatta eszünkbe.

Ha valaki nem barátokkal, hanem családdal érkezik, a cirkuszi programok mellett érdemes lehet a civil sátrakon kívül a Vándor Vurstlit is meglátogatni, ahol a régi vidámparkjait idéző ügyességi játékokat találunk minden nap.