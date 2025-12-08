idezojelek
Azt már tudjuk…

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

Magyar Péter Tisza Párt keresztényellenes 2025. 12. 08.
Fotó: Havran Zoltán
De ettől teljesen függetlenül szögezzük le: ez egy retkes, ótvaros, büdös bunkó:

https://www.origo.hu/belpol/2025/12/keresztenygyalazo-kijelentest-tett-magyar-peter

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

