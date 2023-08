A Szarajevó Szíve fődíjért versenyez a Libertate ’89 – Nagyszeben című alkotás

A Filmintézet támogatásával készült Libertate ’89 – Nagyszeben című alkotás nemzetközi premierje augusztus 14-én a Szarajevói Nemzeti Színházban lesz, amelyen a mozi készítői is részt vesznek. A szarajevói fesztivál az elmúlt három évtizedben Európa legnagyobb presztízsű seregszemléi közé nőtte ki magát, a vetítéseken évről évre több mint százezer néző vesz részt, míg a nívós szakmai programokat világsztárok és a térség élvonalbeli filmesei közreműködésével rendezik meg.

Tudor Giurgiu: Libertate ’89 – Nagyszeben (Fotó: CineFest)

A román–magyar koprodukcióban készült Libertate ’89 – Nagyszeben az 1989-es forradalom eseményeit dolgozza fel, felidézve azokat a napokat,

amelyekben a Ceaușescu ellen fellázadt tömeg oldalára átállt hadsereg összecsapott a diktátort védő Milíciával és Securitatéval.

A film nemrég mutatták be Kolozsváron, a Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF), ahol elnyerte a fesztivál közönségdíját.

A Libertate ’89 – Nagyszeben Tudor Giurgiu filmje, aki rendezőként és producerként is számos sikeres filmet jegyez, és koprodukcerként több magyar filmben is részt vett (Aglaja, Spirál). A rendező a forgatókönyvet Cecilia Ștefănescuval és Napoleon Helmisszel közösen jegyzi. Az operatőr Alex Sterian, a vágó Lemhényi Réka, zeneszerzője Cári Tibor. A főbb szerepeket román színészek alakítják, és erdélyi magyar színészek, köztük Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán is láthatóak. A film vezető producere Oana Giurgiu (Libra Films), a magyarországi koprodukciós partner Mythberg Films részéről pedig Berger József.

A filmet Magyarországon a tervek szerint novemberben mutatják be.

A szarajevói fesztiválon további hazai alkotások is szerepelnek: a dokumentumfilmes versenyprogramban indul Somogyvári Gergő Fanni kertje című alkotása, míg a rövidfilmes mezőnyben Buda Flóra Anna 27 című, cannes-i Arany Pálmás és Annecyban is díjazott animációs filmje. A diákfilmek versenyébe Gyimesi Anna Falling, Szelestey Bianka Pragma című filmje, valamint Erhardt Domonkos Szemem sarka című, a Berlinalén díjazott MOME-s diplomafilmje kapott meghívást.

A Műanyag égbolt című sci-fi animáció a fesztivál In Focus programját gazdagítja, és további két magyar részvételű koprodukciót is műsorra tűz a szarajevói fesztivál, Prikler Mátyás Hatalom és Brandon Cronenberg Infinity Pool című filmjeit. Idén is a szarajevói fesztivál keretében tartják a Talents Sarajevo névre hallgató szakmai találkozót pályakezdő filmeseknek, ahova ezúttal öt magyar fiatal – Farkas Marcell, Paczolay Zsófia, Kungl Zsigmond, Ladányi Jancsó Jákob és Berecz Márton – kapott meghívást.