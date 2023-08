Béres Attila: Óriási felelősséget ró ránk a kétszáz év

A város lakosai adták össze a pénzt arra, hogy felépülhessen a kőszínház

A Miskolci Nemzeti Színház ügye kétszáz évvel ezelőtt kezdődött, amikor a színházszerető miskolciak kőszínházat szerettek volna építeni városukban.

– Szeretnénk méltón megünnepelni az első magyar kőszínház születésének napját, de még a kétszázadik évadot is. Megérdemlik a nézőink, hiszen a miskolci közönség rendkívüli. Én sokat sokfelé rendeztem, sok országban is jártam, de ilyen értő-érző és empatikus közönséget sehol nem találtam. Ez valószínűleg kötődik a kétszáz évhez, hiszen kétszáz évvel ezelőtt a miskolciak elődei adták össze a pénzt arra, hogy ez a teátrum megépülhessen, tehát színházszeretetük generációkon át öröklődött. És azt gondolom, hogy a miskolciak számára ez nem „egy” színház, hanem „a” színház – hangsúlyozta Béres Attila színházigazgató a Boon.hu-nak adott interjúban. A rendező-igazgató azt is elmondta, hogy hatalmas felelősség a kétszáz éves hagyaték, és kiemelte, hogy szerinte augusztus 24-e nemcsak Miskolc, de az egész nemzet ünnepe is lesz. Kitért arra is, hogy magyarként büszkének kell lennünk arra, hogy egy ilyen múlttal rendelkező városi színházunk van, s ez pedig sokat elárul arról is, hogy a magyar emberek mennyire szeretik a kultúrát.

– Ha összehasonlítjuk más európai várossal, nem sokan büszkélkedhetnek ilyen hagyatékkal – tette hozzá Béres Attila.

A jubileumi előadást Szőcs Artur rendezi. Fotó: Bujdos Tibor/Boon.hu

A tatárok Magyarországon, csakúgy, mint kétszáz éve

Kisfaludy Károly A tatárok Magyarországon című művével nyitotta meg kapuit a teátrum.

Most Szőcs Artur rendezésében láthatja a közönség, mégpedig a jelenlegi teljes társulattal: zenekar, énekkar, balettkar és minden színész. Az előadás hűen követi az író történetét, megtoldva azzal, hogy a tatárok és magyarok között zajló háborút táncszínházi elemekkel (hagyományos mongol és magyar tánccal) próbálta még átélhetőbbé tenni. Igazán rendkívüli lesz, hiszen a mongol nagykövetség segítségével egy eredeti mongol hangszert is kaptunk erre az alkalomra egy mongol hangszerkészítőtől

– ismertette az igazgató a ma esti programot.

Borítókép: Miskolci Nemzeti Színház (Fotó: MNSZ)