Budapesten van A nagy pénzrablás sztárja

Azt egyelőre nem tudni, hogy a Netflix-sorozat Tokióját megformáló színésznő kikapcsolódás, vagy munka kapcsán látogatta meg fővárosunkat, mindenesetre 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztorijában egy gyönyörű felételt osztott meg arról, ahogy éppen átkel a Duna fölött.

A színésznő a budapesti napfelkeltéről posztolt (Forrás: Instagram/ursulolita)

Jó reggelt, Budapest

– olvasható angolul a színésznő fényképén.

A spanyol sorozatszár influenszerként is hatalmas népszerűségnek örvend, Instagram-oldalát 22 millióan követik. Tavaly a sorozat másik központi szereplője, a Marseille-t alakító horvát színész, Luka Peroš is járt Budapesten, akik többször is láttak a belvárosban.

Borítókép: Úrsula Corberó A nagy pénzrablás utolsó évadának premierjén (Fotó: Northfoto)