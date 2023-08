Megvannak a locarnói filmfesztivál díjazottjai

Már hetvenhatodik alkalommal rendezik meg a filmek tizenegy napos szemléjét Locarnóban, Svájc egyik elbűvölő olasz ajkú városkájában. Több mint háromszázötven vetítés, kerekasztal-beszélgetés, kiállítás várja az érdeklődőket Európa legnagyobb, nyolcezer férőhelyet kínáló szabadtéri színpadánál. Az 1946-ban alapított fesztivál a versenyprogram mellett számos egyéb kategóriában is mutat be alkotásokat – sok filmnek itt van a premierje is. A legjobb filmnek járó fődíj az Arany Leopárd, de ezenkívül kiosztják még a Leopárd-életműdíjat, illetve a Prix du Public néven ismert közönségdíjat is.

A fesztivál hatalmas szabadtéri vetítése a város főterén. Forrás: Locarno Film Festival/Ti-Press/Facebook

A filmművészetben nyújtott kiemelkedő teljesítményért Harmony Korine amerikai rendezőt jutalmazták az úgynevezett Pardo d’onore Manorral. A fesztivál honlapján azt olvashatjuk az alkotóról, hogy elég nehéz kategóriákba sorolni művészetét, de stílusa igen felismerhető.

A Lifetime Achievement-díj minden évben a nagy filmes személyeket illeti meg. Ez az elismerés ugyan csak 2011 óta szerepel a fesztivál jutalmai között, az elmúlt évek alatt olyan alkotók kapták meg, mint Harrison Ford vagy Alain Delon. Idén Renzo Rossellini producert díjazták, aki a modern mozgóképművészet szenvedélyes alakja.

Pardo alla carriera díjban részesült Tsai Ming-liang rendező, aki filmjeiben saját kettős identitását – kínai, aki Malajziát és Tajvant is beutazta – tárgyalja és vegyíti a tajvani történelemmel.

Vision Award Ticinomodában részesült Pietro Scalia (vágó) a kortárs filmművészet látványának megújításáért.

Díjjal jutalmazták még Marianne Slot producert, Luc Jacquet rendező-forgatókönyvírót, Riz Ahmed színészt, Stellan Skarsgård színészt, Mohammed Soudani operatőrt és a Last Dance című alkotást, amelyet Delphine Lehericey rendezett.