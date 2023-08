Nikola Tesla igaz története a CineFesten

Nikola Tesla, minden idők egyik legnagyobb feltalálója, az elektromosság, a mágnesesség és a gépészet úttörője. A világhírű tudós szerb szülőktől született 1856-ban, a dalmáciai, ma Horvátországban található határőrvidéki Smiljanban, a Magyar Királyság területén. Tanulmányait Károlyvárosban, Grazban, Mariborban, Prágában és Budapesten végezte. A Tesla-jelenség, amely főként az amerikai időszakára fókuszál, a XIX. század vége óta folyamatosan foglalkoztatja a világot. Tudományos felfedezéseinek, leírásainak máig felfedezetlen titkai misztikus homályba helyezik alakját.

Teslát Jéger Zsombor színművész alakítja a Nikola Tesla – A fény gyermeke című magyar dokumentumfilmben. Forrás: Csillagos Ötös film/Sparks



Rejtélyes módon eddig Tesla közép-európai származása, s annak egyes állomásai sem lettek filmben feldolgozva. Ezt az évtizedes hiányt kívánja pótolni a Nikola Tesla – A fény gyermeke, amely alkotás több mint három éven át készült.

Teslát Jéger Zsombor színművész alakítja, a film rendezője Bánovits Ottó és Takó Sándor.

– Közép-Európában ahány ország, annyi Tesla is van. A horvátok és a szerbek is sajátjukként gondolnak rá. Belgrádban róla nevezték el a repülőteret, Szlovéniában pedig Tesla-emléksétákat tartanak, mert egy ideig Mariborban is élt. Nincs egységes Tesla-kép, mindenkinek megvan belőle a saját változata. Minket az érdekelt, hogy a különböző helyszíneken hogyan ápolják az emlékét. Különös figyelmet szenteltünk a budapesti életszakaszának. Máshol már régen országimázskampányt építettetek volna egy ilyen történetre, nekünk pedig van a fiókban egy Teslánk, akit valamiért idáig nem húztunk elő. Öröm és egyben nagy felelősség volt, hogy a Nemzeti Filmintézet támogatásával három év alatt bejárhattuk Tesla fiatalkorának főbb állomásait, és elkészíthettük az első átfogó filmet életének erről az időszakáról – mondta Takó Sándor, a film producere, társrendezője.

Az alkotók a filmet öt országban forgatták. Felkeresték többek közt a grazi egyetemet is, ahonnan egykor a fiatal zsenit megvalósíthatatlannak tartott ötletei és kihágásai miatt tanácsolták el.

– A filmben Nikola Teslára, a zseni mögött rejlő hús-vér emberre fókuszáltunk. Kosztümös, asszociatív montázsokkal idéztük meg életének sorsfordító pontjait, miközben a narrációkhoz felhasználtuk Tesla saját visszaemlékezéseit is. A filmben végigkövethetjük, ahogy elesik, majd a hibáiból tanulva, megerősödve áll fel és küzd tovább – fejtette ki Bánovits Ottó, a dokumentumfilm forgatókönyvírója, társrendezője.



A Nikola Tesla – A fény gyermeke című egész estés dokumentumfilm premierje a CineFest Miskolci nemzetközi filmfesztivál CineDocs versenyprogramjában lesz szeptember 3-án.

További információk a film Facebook-oldalán ITT találhatók.