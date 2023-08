Minden nép számára felemelő érzés megismerni saját eredettörténetét, nem csoda, hogy már középkori krónikásaink is fontosnak tartották a magyarság első történeteinek lejegyzését. Közös emlékezetünkben élénken élnek a mondáink, a turulmadár, a csodaszarvas mítoszai, Álmos és Árpád vezér pedig a korai magyar történelem első ismert államférfiai. A IX-X. század történetét átfogóan bemutató ismeretterjesztő film mindezidáig mégsem készült. Ezt a több évtizedes hiányt pótolja Az Árpádok felemelkedése, amely illusztrált jelenetekkel, ismeretterjesztő módon ered Álmos, Árpád és a magyarság nyomába. A film a jól ismert regéinken túl, a korabeli források feldolgozásával jeles szakemberek közreműködésével mutatja be a magyarok korai történelmét, és a következő évszázadokat meghatározó Árpád nemzetség egyedülálló felemelkedéstörténetét is.

Az Árpádok felemelkedése az első átfogó történelmi film a magyar honalapító uralkodói dinasztiáról (Fotó: Verőcei Gábor)

Álmos és Árpád vezérek páratlan államszervezési ismereteiknek köszönhetően születhetett meg már Etelközben a magyar államiság, s minden nehézség ellenére sikerrel át is tudták azt költöztetni az új hazába. De nem csupán a Kárpát-medence volt a hét vezér első számú célpontja. A dokumentumfilmben Álmos és Árpád nyomába eredtek a készítők, hogy megismerjék az ősök világát, hagyományait és azt, hogy miként is jutott el a magyar nép a Kárpát-medencébe.

Az Árpádok döntései – a nyugati világhoz való csatlakozással és a kereszténység felvételével – valójában mind a mai napig meghatározóak a magyarság számára.

Soha nem látott nemzeti kincsekkel forgattak Az Árpádok felemelkedése készítői

Büszkék vagyunk rá, hogy neves szakemberek, hagyományőrzők és szakmai intézmények álltak a filmünk mögé. Olyan, korábban filmben még nem látott nemzeti kincsekkel forgathattunk, mint Anonymus Gesta Hungaroruma, vagy Kálti Márk Képes krónikája. A kameráink előtt a szó szoros értelmében megelevenedett a magyar történelem: első stábként készíthettünk szuperközeli felvételeket ezekről a hét-nyolcszáz éves krónikákról. Bízunk benne, hogy korábbi munkáinkhoz hasonlóan ez a filmünk is integrálódhat a magyar oktatásba

– mondta Takó Sándor, a film ötletgazdája, producere.

Csórics Balázs alakítja Árpád vezért

– A film példaértékű összefogás eredménye. Sudár Balázs történész szakmai irányításával azon dolgoztunk, hogy átfogóan, továbbá illusztrációs jelenetekkel mutassuk be ezt a nemzetünk számára jelentős témát. Korábbi filmjeinkkel számos előadást tarthattunk iskolákban, így megtapasztaltuk, hogy a diákok beleélését egy adott korszakba nagy mértékben segíti egy-egy rövid illusztráció. A korhű ábrázoláshoz hozzájárultak Tompa Balázs, Mestellér János és Kiss Attila vezetésével a korszak kiváló hagyományőrzői. Így tudtuk megjeleníteni Árpád vezért is, akit Csórics Balázs színész alakít – nyilatkozta Bárány Krisztián, a film forgatókönyvíró-rendezője.

Az alkotók fontosnak tartották, hogy rekonstruálják és bemutassák a lovas nomád életmód mozzanatait, így az illusztrációs jelenetek a korszak jeles hagyományőrző egyesületeivel együttműködésben készültek el, Mestellér János, Tompa Balázs, Kiss Attila és Déri Barnabás közreműködésével. A film kiemelt szakmai partnerei voltak: a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, az Anda Lovas Sport Egyesület, a Foedus Orientalis Kulturális Egyesület, a Károly Róbert Középkori Történelmi és Kulturális Hagyományőrző Egyesület, a Zengő Nyíl Íjászegyesület, valamint Apátistvánfalva Önkormányzata.

Számos szakértő segítette a film elkészültét Sudár Balázs, Zsoldos Attila, Bácsatyai Dániel, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont történész munkatársai, B. Szabó János, a Budapesti Történeti Múzeum történésze, Csáji László Koppány kulturális antropológus, Révész László, a Szegedi Tudományegyetem régészprofesszora, Szenthe Gergely és Soós Bence, a Magyar Nemzeti Múzeum régészei, továbbá Cs. Andrási Réka, a Türr István Múzeum régésze és Szilágyi Krisztián Antal régész. A dokumentumfilmet a nagy sikerű Erdély - Ég és föld között című sorozatot is jegyző Csillagos Ötös Kft. gyártotta, producere Takó Sándor, forgatókönyvírója-rendezője Bárány Krisztián, szakértője Sudár Balázs, narrátora Csernák János, zeneszerzője Cseh István, vezető vágója Bárány Dániel, a rendező munkatársa Bárány Cintia Dóra voltak.

Borítókép: Mindeddig nem készült átfogó film a IX-X. századról (Fotó: Brieber Sándor)