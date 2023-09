Ahol a zene és a vizualitás találkozik: indul az Intermezzo Fesztivál

A nagy sikerű tavalyi Intermezzo Fesztivál után a MOME hallgatói idén lehetőséget kaptak arra, hogy a Zene Házában egy kétnapos eseményen mutassák be, hogyan hat egymásra a zene, a design és a kortárs művészet. A fesztivál széles zenei palettát kínál: hol elektronikus, hol jazz-, hol pszichedelikus folkelemekkel és a 90-es évek hiphop stílusával vegyítve, ugyanakkor találkozhatunk világzenei előadókkal is, de olyan stílusokat is megismerhetünk, mint a surf-rock, az afrobeat vagy a balkán fúvósok.

A Hangdómban az élmény teljesen körülöleli az embert. Fotó: MOME/Mohai Balázs

Az Acideal formáció például egy acid techno live settel jelentkezik, melyben a hipnotikus hangzás dominál majd. A világzenét képviseli a 11 fős Hakumba, vagy a török származású Arif Erdem Ocak által alapított Nasip Kismet zenekar is, utóbbi élő koncertjén a pszichedelikus népzene és a jazz találkozását tapasztalhatjuk meg. Ugyancsak fellép Bárány Judit, a hari_drama, a Kinetic Erotic, Zækar és a Fran Palermóból ismert Henri Gonzo is, méghozzá legújabb projektjével, a Henri Gonzo és a Papírsárkányokkal, emellett DJ-szettel jelentkezik az UNI’Beats, Hanussen–Blue Sun Radio és yorgos is.

A koncertekhez a MOME média dizájn és animáció szakos hallgatóinak alkotásai biztosítják a hátteret az előadók és a vizuális művészek stílusának metszetében.

Az épület egyik legizgalmasabb terébe, a 360 fokos vászonnal felszerelt Hangdómba készült a fesztivál egyik várva várt alkotása: a világhírű kortárs magyar zeneszerző, Eötvös Péter Mese című művéhez társítottak animációkat a MOME hallgatói, Székely Ákos, Siteri Nóra, Horváth Adrienn, Szőnyi Máté és Takács Bori. A mester rég dédelgetett vágya, a mű képi világának megalkotása valósul most meg a Zene Háza, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a BMC közös együttműködésében. A különleges akusztikai és vizuális élményt nyújtó műveket ebben a formában most láthatja a közönség először.

Ugyancsak erre az innovatív helyszínre tervezett nyolcperces, a bevonódás élményét nyújtó narratív installációt az animáció mesterszakos Pálovics Emese és a dizájn- és művészetmenedzsment szakos Faddi Bianka. A @bad_trip_projekt célja, hogy beszélgetést indítson el a generációs szakadékokról és az általuk okozott traumákról.

A Magyar Zene Háza épülete és környezete ihlette azt az installációt, amelyet két építőművész szakos hallgató, Puskár Dóra és Novák Adrienn terveztek a szabadtéri színpadhoz: a kültéri lelátó fölött elhelyezett alkotás reflektál a ház ikonikus körformájára, az építészeti karakteréből fakadó átláthatóságra, könnyedségre és a fény jelentőségére.

Szintén az eseményhez kapcsolódóan mutatja be az EJTECH alkotópáros (Kárpáti Judit Eszter és Esteban de la Torre) is legújabb, Dung Dkar Cloak című installációját, mely egy különleges zenei élményt nyújtó textilinnováció. Az interaktív fraktál-faliszőnyeg, mellyel a közönség a washingtoni Sound Scene 2023 fesztiválon találkozhatott először, az emberi érintésre reagál, a látogatók simításai egyedi hangkompozíciókat eredményeznek.

Borítókép: A fény és a zene különleges kapcsolatát hozza létre a fesztivál (Fotó: MOME/Mohai Balázs)