Kitört a kabinláz: 5+1 meseszép kuckó Magyarországon, ahova érdemes ősszel elvonulni

AISLAMIENTO – romantikus luxuskabin

A zalai dombság apró ékszerdoboza, amely egy páratlan panorámával bíró két fős felnőttbarát faház, kiváló helyszíne az őszi pihenésnek. A kétszintes épület egy 2200 m²-es lejtős területen helyezkedik el Zalaegerszeg-Egerszeghegyen, parkosított környezetben. A lenyűgöző AISLAMIENTO (jelentése: elszigetelve) megálmodói, Arany Médea és Polgár Szabolcs a két esztendeig készült házikóban ízlésesen ötvözték a stílusokat: az industrialt a bohóval, a rusztikust a tropicallal. Hosszas kutakodás után a nagy múltú olasz Rubelli bársonyaira voksoltak bútorainkhoz, amely márka a luxus szinonimája. Mivel a központi tér fontos eleme a kanapé, így a francia Lignet Roset luxus-pihenőbútoraira, illetve a kultikus kortárs dizájnt képviselő TOGO-ra esett a tulajdonosok választása. A látogatók a hideg estéket egy biokandallóval tehetik még forróbbá, bebújva a super king size méretű paplan alá. A fürdőben egy közel ötvenéves fa dézsakádban frissülhetnek fel a fáradt utazók, a bátrabbak pedig a teraszba épített kézi csomózású pihenőhálóban élvezhetik a csillagos égboltot. Természetesen nem mehetünk el a ház pinceszintjén kialakított miniwellness mellett sem, amelyben finn szauna és egy pihenőhelyiség nyújt teljes kikapcsolódást. Plusz pont, hogy a szálláshoz szuper ebike-okat is kapunk, így még egyszerűbben fedezhetjük fel Zala vármegye szépségeit.

Ez a luxuskabin a dizájn, a szépség és a természetközelség mesevilágába repít (Forrás: AISLAMIENTO)

Egy szívet melengető A-kabin, amelyet a Mátra ködfátyolos szívében, Mátrakeresztesen találunk. Az idilli környezetben fekvő állatbarát szállást tulajdonosa, Vígh Levente azzal a céllal álmodta meg, hogy utat mutasson a lelassuláshoz, a befelé figyeléshez. A tulaj a Studio This csapatával egy olyan hely kialakítására törekedett, ami elhozza a budapesti airbnb-szállások high-end színvonalát az erdőbe. A vendéget bő egy órára Budapesttől a minden négyzetcentiméterre kiterjedő gondosság fogadja. Ez a pici mézeskalács házra emlékeztető búvóhely a wellnesshotelek valós, minőségi és privát alternatívája, ahol zavartalanul ülhetünk a teraszon könyvvel a kezünkben, vagy épp egy kiadós túra után megmártózhatunk a dézsában.

Mintha egy mézeskalács házra bukkannánk a Mátrában (Forrás: Kabinka)

Ez a fantasztikus vendégház a Dunakanyar leginkább magával ragadó településén, Zebegényben bújik meg, a Duna-Ipoly Nemzeti Park erdejének fái között. A Duna és megbabonázó partja, a Börzsöny csúcsai és völgyei, az erdőknek köszönhető friss levegő és a falu bájos utcái mind-mind feledhetetlenné teszik Zebegényt. A ház különleges hangulata a tájba illő egyedi tervezésnek és a természetes anyagok harmonikus felhasználásának köszönhető. Egy nagy légtér az egész, hatalmas belmagasság, galéria, kicsi konyha és fürdő, természetes anyagok és színek. A nyitott belső teret különleges délkelet-ázsiai bútorok teszik varázslatossá, s hozzák el Indonézia és Thaiföld színvilágát, egyszerűségét, harmóniáját. A kabin ékessége a fürdőszoba és az azt elválasztó gyönyörű, kézzel festett-faragott indonéz teakfa ajtó. Egyedülálló élményt nyújt a dézsakádban egy gyertyafényes meleg fürdő. Télen a kandalló melegében, a tűz ropogását hallgatva lazulhatunk el akár egy forró tea mellett.

A kabin, amely tökéletesen passzol az erdei hangulathoz (Forrás: Naphegy Vendégház)

Dunabogdány egyik zsákutcájában bújik meg ez az erdei vendégház, privát wellness-szel és igloo-élménnyel. A főépület többméteres oszlopokon nyugszik, fekete, minimalista külsejével, nagy üvegfelületeivel igazán modern hatást kelt. A formabontó külső letisztult belső teret, kifinomult eleganciát és modern technológiai megoldásokat rejt magában. A moziélményt a plafonból leereszkedő hatalmas televízió és a hozzá tartozó hangrendszer biztosítja. Az indusztriális külsejű lak 2+1 főnek nyújt kényelmes szállást. A teljesen zárható, fedett teraszon kapott helyet a hatalmas fürdőkád, amely mellett hatalmas panoráma vár, így egy finom habfürdő közben a fán ugráló mókusokat is meg tudjuk lesni. A területen fekszik még egy két fő számára alkalmas kisebb ház, amelyben van egy extra kényelmes franciaággyal felszerelt hálószoba, egy erdei panorámás infraszauna, egy hatalmas zuhanyzó és természetesen egy privát mellékhelyiség. A harmadik egységben szó szerint buborékban érezhetjük magunkat: az igloo-formájú, átlátszó sátor kiváló helyszíne a romantikus éjszakai hullócsillag-vadászatnak.

A főépület óriási üvegfelületei és fekete külseje modern hatást kelt (Forrás: ForRest Boutique Cabin)

Az idei év Barbie-film hullámát meglovagolva azt kell hogy írjam, ha a baba vidéki nyaralójához keresnék mintát, akkor ezt a színes házikót választanám. Noszvaj község Heves vármegyében található, amelynek üdülőövezete Egertől 10 kilométerre, a Bükki Nemzeti Park déli bejáratánál terül el. Itt, közvetlenül az erdő bejáratánál található ez az angol vidéki romantikát idéző vendégház, a Noszvaj 981. A kétszemélyes kulcsosház maximális kényelmet és nyugalmat biztosít, ahol sem személyzet, sem más szállóvendég nem zavarja a pihenést. A kis cottage olyan érzést kelt, mintha a Holdiday című romantikus film egyik vityillójába csöppennénk: a fő helyiség nappali, étkező és a hálószoba funkciót is betölt, gyönyörű, stílusos kiegészítőkkel és bútorokkal, a fürdőben lábas kád, a konyhában kézzel készített fa konyhabútor található.

Vidám, színes romantika Noszvajon (Forrás: Noszvaj 981)

A Hello Wood építész stúdió legnagyobb ingatlanfejlesztési projektje a Balaton-felvidék rejtett zugában készült, amelybe a TreeHouses is beszállt. A Sziklákkal az építésziroda célja az volt, hogy a szívükhöz oly közel álló területet egy egész évben üzemeltetett szállásegyüttessel tegyék még vonzóbbá a látogatók számára. Egyedülálló módon a hat épület kivitelezését és üzemeltetését is a Hello Wood végzi. A Treehouses Kapolcs Resort faházainak tervezésekor az volt a fő cél, hogy olyat hozzanak létre, ami teljesen beleolvad a természetbe. A kabinokat a sziklák formái ihlették, így még inkább a természethez kapcsolódva érezheti magát a látogató a pihenés alkalmával. A házak faanyagának használata természetességet sugall, emlékeztetve a hagyományos építészetben mindig is jelen lévő anyagokra. A 21+15 négyzetméteres kabinokban helyet kapott egy nappali szoba ággyal, konyhabútorral, beépített szekrénnyel és étkezőasztallal, illetve egy fürdőszoba kétszemélyes zuhanyzóval és panorámás infraszaunával. A spa hangulat megteremtése érdekében a nagyméretű, fedett teraszba süllyesztett pezsgőfürdőt csak egy üvegablak választja el a szaunától, ahonnan közvetlenül elérhető a zuhanyzó.

Borítókép: A kabinok többsége már nem a poros nyaralók hangulatát idézi (Forrás: Aislamiento)