Az új helyszín az Adria-palota

A 360 Design Budapest idén új helyszínen, az Adria-palotában várja az érdeklődőket október 17-től 22-ig. A többszörösen díjazott dizájn szakmai rendezvény célja, hogy 360 fokban mutassa be a hazai dizájnkultúrát, támogassa a feltörekvő és már ismert alkotókat, edukáljon, valamint mindenki számára elérhetővé tegye az alkotók munkáját, ösztönözzön a magyar dizájn- és lakberendezési termékek vásárlására.

A turisztikai és vendéglátóipari szereplők, valamint kreatív és kulturális, ágazati oktatási intézmények, építőipari és designvállalkozások bevonásával a programsorozat egy regionális, élményalapú, a kelet- közép-európai országokban egyedülálló dizájn-programsorozattá fejlődik.

Hazai és nemzetközi művészek mutatkoznak be az idei 360 Design Budapest fesztiválon. Fotó: 360 Design Budapest

Nem csak magyarok állítanak ki a dizájnfesztiválon



– A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) stratégiai célkitűzése, hogy a hazai divat és dizájn szektor a regionális piac központjává váljon. Ennek egyik eszköze a nemzetközi kulturális események szervezése, amely jelentősen hozzájárul az országimázs, a hazai kulturális örökség láthatóságának növeléséhez.

A 360 Design Budapesten a magyarok mellett, a régió öt országának alkotói mutatkoznak be, valamint nemzetközi sajtó képviselői is ellátogatnak az eseményre, akiket ez alkalommal is úgynevezett hospitality tour keretében látunk vendégül a rendezvénysorozat idejére, bemutatva nekik Budapest kulturális és művészeti értékeit

– mondta Jakab Zsófia, az MDDÜ vezérigazgatója.

Idén kiállítanak az ipar- és képzőművészek is



Újdonság, hogy a formatervezők mellett ipar- és képzőművészek is csatlakozhattak a kiállítók köréhez. Három kategóriában – Brand / Product, Collectible Design és Prototípusok / Digitális tervek – jelentkezhettek az alkotók, továbbá a rendezvény valamennyi elemében kiemelt szerepet kap a fiatal tehetségek bemutatkozása. Minden eddiginél nagyobb számban, összesen 70 pályázat érkezett az MDDÜ felhívására, akik közül 27-en feltörekvő tervezőként adták le jelentkezésüket.

A szakmai zsűri választása alapján, közel 60 alkotó több mint 160 alkotása lesz megtalálható a kiállításon, köztük 15 pályakezdő munkája, továbbá tíz regionális tervező és művész tárgya érkezik a helyszínre Ausztriából, Csehországból, Horvátországból, Lengyelországból és Ukrajnából.

Különleges látványvilág az Adria-palota belső terében



Bonta Gáspár, a 360 Design Budapest kurátora rendkívül látványos koncepcióval készült a rendezvényre, amely az Adria-palota belső terét a JAB ANSTOETZ, a világ egyik vezető lakástextil vállalata által biztosított térelválasztókkal tarkítva teremti meg azt a különleges világot, amelyben értelmezhető, vagy sokszor újra értelmezhető az alkotói látásmód. A kiválasztott tárgyak és termékek széles skálán mutatják be, hogy a művészi látásmód és a funkcionalitás hogyan ölthet testet egyedi alkotásokban.

A koncepció Magyarország gazdag dizájntörténeti és iparművészeti örökségét ötvözve a kortárs alkotásokkal egy valódi múlt-jelen-jövő tengelyt hoz létre, edukatív kerettel kísérve.

Dizájn mindenhol: programok Budapest-szerte



A 360 Design Budapest új, innovatív és fenntartható irányokat mutat a hazai és regionális szakma és dizájntudatos célközönség számára. Rendkívül izgalmas, sokszínű programsorozattal, nagy nevű nemzetközi vendégekkel készülünk az idei évben, annak érdekében, hogy 360 Design Budapest legyen az a híd a régióban, amely összeköti a legfontosabb intézményeket és alkotókat egy színvonalas rendezvény keretében.

Partnereinkkel karöltve 2023-ban egy régiós szinten kiemelkedő, rendezvénysorozatot hoztunk létre, amelynek Rossana Orlandi, a nemzetközi dizájnszcéna elismert nagykövete – a design LAB curated by Rossana Orlandi inkubációs programunk kurátora – lesz a kiemelt vendége. Bízunk benne, hogy az együttműködő partnerekkel, tervezőkkel, iparági szereplőkkel közösen alakíthatjuk a magyar dizájn jelenét és jövőjét – emelte ki a programokkal kapcsolatban Forintos-Szűcs Anita, az MDDÜ általános vezérigazgató-helyettese.

A 360 Design Budapest kilépve az Adria-palota és a kiállítótér falai közül a főváros számos pontján várja a dizájn és művészeti világra nyitott közönséget. A rendezvénysorozat együttműködő partnere az Art Market Budapest, az Iparművészeti Múzeum, a Czechdesign az idei évben pedig a Code Showroommal, a Solinfo Grouppal, a Virág Judit Galériával és a FIKSZ-szel bővült az együttműködők köre.

Az Art Market Budapesttel immár harmadik alkalommal megvalósuló partnerség az egyik leghangsúlyosabb eleme a közös szakmai nap az Inside Art / Building on Art Hungary. De ahogy azt az MDDÜ általános vezérigazgató helyettese is kiemelte, a 360 Design Budapest keretében mutatják be látványterveiket a design LAB curated by Rossana Orlandi gyártó és tervező párosai is, akik 2024 január végéig valósítják meg termékötleteiket. A rendezvénysorozat kiemelt vendége, Rossana Orlandi, a tervek prezentálását követően, mentorként tart közvetlen beszélgetést, amelyre kifejezetten a művészeti pálya iránt érdeklődő feltörekvő tehetségeket várja.



A rendezvény hetének ideje alatt galériák, múzeumok, showroomok színesítik a kapcsolódó programok, ún. side eventek körét. Az új generációs 6:AM Glassworks olasz dizájnmárka csapata bemutatkozik a 360 Design Budapest kiállítóterében, de egy különleges szabadtéri pop-up eseményt is megvalósítanak. A korábbi évekhez hasonlóan idén is exkluzív tárlatvezetéseken ismerhetik meg a kiállított tárgyakat az érdeklődők.

Borítókép: Az olasz sztárépítész, Piero Lisson előadást tart az előző 360 Design Budapest fesztiválon (Fotó: 360 Design)