Kedden a Maléna című film vetítésével nyitották meg a hatodik Budapesti klasszikusfilm-maratont. A 2000-ben bemutatott olasz–amerikai filmdráma operatőre Koltai Lajos volt, aki a Borsnak számos kulisszatitkot árult el a forgatásról és arról, milyen volt a főszereplő Monica Belluccival forgatni.

Monica Belluccival a Maléna című filmben dolgozott együtt Koltai Lajos (Fotó: AFP/Photo12)

Mint mondta, a rendezőnek, Giuseppe Tornatorénak a forgatás előtt az okozta a legnagyobb fejtörést, hogy vajon melyik színésznőre ossza a címszerepet.

Azt mondta, az a baj, hogy nincs ilyen nő. Nem sokkal később összejött neki egy Dolce & Gabbana-reklám, ahol Monica Belluccival dolgozott. Akkor megkeresett és azt mondta: Na, megvan a nő! Ha te is igent mondasz, megvagyunk. Persze igent mondtam és rettenetesen boldog volt. Hát így indultunk el ebbe a csodálatos kalandba

– idézte fel Tornatore szavait Koltai.

Koltai számára küzdelem volt Monica Bellucci közelében lenni

Szerepe szerint, Malénaként Bellucci maga a nagybetűs nő, aki pusztán lényével képes elvarázsolni a férfiakat. Ezt az erős kisugárzást Koltai is érezte: – a filmben is kimondják, neki egyetlen iszonyatos nagy bűne van: az, hogy szép. Amikor forgattunk, sokan megkérdezték tőlem, mégis hogy lehet mellette dolgozni – mondta a Nemzet Művésze címmel kitüntetett operatőr.

Igen, egy ilyen nő közelében lenni valóban küzdelem

– fogalmazott Koltai, hozzátéve: – Hiába áll tőlem Monica Bellucci tíz centire, akkor is csinálom a dolgom, és úgy kell őt világítanom, hogy csodálatos legyen. Eszembe nem jut, hogy úgy nézzek rá mint nőre, a feladatomat végzem, csak erre koncentrálok – árulta el.

„Megkaptam mindent, nem sóvárgok semmi után”

Koltai Lajos hozzátette: négyszer jelölték Szabó Istvánnal, egyszer Oscar-díjat is nyertek a Mephistóval, utána pedig jött a személyes jelölés, ami, mint mondta, már önmagában volt a non plus ultra.

Rendben vagyunk így. Annyi szép elismerést és díjat kaptam, nem is akarom felsorolni, hogy mi mindent, úgyis tudják. Persze, jó lenne, hiszen mindenki iszonyú boldog, ha ez megtörténik vele, de nem panaszkodhatok. Sokszor voltam a közelében, a Mephistónál átéltem és azt eléggé a magaménak érzem. Megkaptam mindent, nem sóvárgok semmi után

– mondta Koltai Lajos.

Borítókép: Koltai Lajos operatőr (Fotó: Bors/Knap Zoltán)