Sirokkó: egy ember útja a 20. századon keresztül

– Az elmúlt másfél évben forgattuk a Sirokkó című produkciót, aminek elkészítése több szempontból is kihívás volt. Egyrészt ez egy roadmovie, ami több országban, több évtizeden keresztül zajlik, tehát nekünk is nagyon sok helyszínünk volt – mondta el a Svenk stábjának Tashler Andrea. A tavaly májusban kezdődött forgatás során jártak a Szaharában, Tarfaya városában és Casablancában is.

A Sirokkó utolsó forgatási napjának éjszakáján történt földrengés Marokkóban. Fotó: Dzsalal Morsidi

A forgatás végén épp itt, Casablancában érte őket a szeptember 8-ai marokkói földrengés.

– Ennek több szempontból is nagy jelentősége van számunkra: egyrészt azért, mert a forgatás legvégén történt, így lezárja ezt a szakaszt, másrészt mi aznap egy földrengésjelenetet forgattunk, amikor este jött a valódi földrengés, ami így elég szürreálisan összecseng.

A film történetét is összefoglalta a producer:

– Ez egy az 1930-as években, Olaszországban induló történet, főhőse egy fiatal olasz fiú, aki a Mussolini-rezsim elől elmenekülve végül Marokkóban köt ki, teljesen véletlenül. Mi már a hatvanas évek elején találkozunk vele, amikor megbízást kap Casablancában a helyi maffiától, hogy megkeressen egy valahol a dél-marokkói partoknál elsüllyedt hajót. Aztán kiderül, hogy az értékek és kincsek mellett van a hajón egy tuareg törzs szent amulettje is, és így keveredik bele főhősünk a történet spirituális részébe. Ez egy nagyon szép története egy ember útjának, gyakorlatilag az egész 20. századon keresztül.

A rendező és a producer forgatókönyvéből készülő Sirokkó című film operatőre Győri Márk és Pálos Gergely, látványtervezője Esztán Mónika, jelmeztervezője Szakos Kriszta, vágója Dunai László, a rendező munkatársa Vranik Roland, magyar főszereplője Menszátor-Héresz Attila.

A Svenk adását 22.50-kor láthatják a Hír TV műsorán.

Borítókép: A Sirokkó egy raodmovie (Fotó: Mirage Film/Szilágyi Lenke)