Érdekes történetekből ezúttal sincs hiány, hiszen számos feldolgozása született Mikszáth utolsó nagy regényének, A Noszty fiú esete Tóth Marival című, igaz történeten alapuló műnek, mely 1908-ban jelent meg. Vass György a 2015-ös előadás szövegkönyvének megírását, ami három hónapig tartott, majd a két hónapnyi színpadra állítási munkát euforikus állapotban élte meg, ráadásul szándéka szerint zenés, romantikus darab született.

Vass György beszélget Zavaros Eszterrel és Csatári Bencével Mikszáth regényéről és a darab születéséről (Forrás: Hír TV)

Hozzátette, hogy Mikszáth műve 95 százalékban adta az alapját a szövegkönyvnek. Vass György az 1960-as filmváltozatot is többször megnézte, kereste a regény jellegzetes, filmben visszaköszönő motívumait, és amit kifejezőnek érzett, be is építette a darabba, valamint a regényírót megihlető eredeti, bácskai történetet is elmeséli, vagyis Szemző Gyula és Ungár Piroska nagy port kavart 1901-es botrányát.

Mihályi Győző és Pikali Gerda is feleleveníti a darab történetét, ők az öreg Tóth Mihályt, és Marit, azaz apát és leányát alakították az Új Színház előadásain. Mindketten számos anekdotát mesélnek, valamint megtudjuk tőlük azt is, hogy úgy készültek az előadásra, hogy nem akarták a filmváltozatokat megnézni, nehogy az befolyásolja a játékukat. Mihályi Győző Mikszáth humorát és örök érvényű regényalakjait hangsúlyozta, Pikali Gerda pedig felemlítette a kor jellegzetes hajviseletét, a korabeli ruhákat, melyek pillanatok alatt valóban életre keltették a figurákat.

Pikali Gerda és Mihályi Győző (Forrás: Hír TV)

„Megy az idő, forog a világ, kopik az ember” – írta Mikszáth a regényben. Noszty Feri és Tóth Mari édesbús meséje azonban ma is ugyanúgy elvarázsolja a nézőket, ahogyan sok éve mindig. A Mikszáth-rajongókat és filmkedvelőket tehát egyaránt várja a szombat esti Szélesvásznú történelem, valamint a film. Aki teheti, ne mulassza el!

Borítókép: Pillanatkép a Szélesvásznú történelem adásából (Forrás: Hír TV)