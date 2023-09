– A filmtörténet első hatvan éve abszolút sztárkultuszban telt, jobban, mint mi azt most gondolnánk. Akkoriban az emberek nem úgy választottak a filmet, hogy ki rendezte, vagy mi a címe, hanem hogy ki játszik benne. Amikor felmerült, hogy a moziban milyen heti premier várható, nem az volt a válasz, hogy a Tóparti látomás vagy a Halálos tavasz, hanem egy Karádi-film vagy egy Páger-film – mesélt a Svenk stábjának Kurutz Márton, aki hozzátette, ezek a filmsztárok is úgy élték az életüket, hogy rendszeresen adtak nyilatkozatot, arról, hogy hol élnek, hol nyaralnak, mit csinálnak, milyen a magánéletük.

– Természetesen az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy a színházba is meg lehetett őket megnézni testközelből , azért, hogy ők sztárok maradhassanak, rengeteget dolgoztak. Egyrészt nagyon vigyáztak a jó hírükre, arra, hogy mindig megmaradjon az a tisztaság, amit az emberek hozzájuk társítanak, illetve az a fajta misztikum is, amiben a néző elképzelte őket a filmjeik alapján – fogalmazott a gyűjteményi és kutatási menedzsere.

Kurutz Márton hangsúlyozta, a sztárok alatt nem csak nőket kell érteni, a férfiak ugyanolyan filmcsillagok voltak, még akkor is, hogyha nem amorózó típusúak voltak, hanem éppen mondjuk komikusok. Kabos Gyula például egy ilyen figura volt a 30-as években. A filmes szakember Tolnay Klári kapcsán kiemelte, nagyon büszke arra, hogy diákkorában személyesen is találkozott a dívával. − Egy nagyon kedves, idős sztárt ismertem meg a személyében, aki mindenféle sztárallűröktől mentesen élte az életét, és egyáltalán nem foglalkozott a múltjával. Mondta is, hogy őt nem érdeklik a régi filmjei, ő mindig előre néz, és mindig az érdekli, hogy milyen újabb feladatokat kap az élettől.

Borítókép: Turay Ida a Pesti mese című klasszikusban (Forrás: Magyar Nemzeti Filmarchívum)