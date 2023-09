Vasárnap is érdemes moziba menni

Az NFI Filmarchívumának munkatársa a széles vasárnapi kínálatból kiemelte a Mágnás Miska című, Keleti Márton által rendezett fekete-fehér magyar zenés vígjátékot, amely az állami filmgyártás első nagy sikere volt 1948-ban, illetve 1949-ben, hiszen az előző év folyamán elkészült alkotás 1949. február 10-én került a mozikba.

A most felújított film a Latabár-filmek füzérébe tartozik, nagy sztárokkal, mint amilyen Gábor Miklós, aki Mágnás Miskát alakítja, de játszik a filmben mások mellett Gobbi Hilda is.

Fazekas Eszter arra is felhívta a figyelmet a Svenk műsorában, hogy miközben a történetet mindenki ismeri, azt a tökéletes minőséget, amit most be tud mutatni az NFI, kevesen láthatták eddig. A fennmaradt részletekből összeollózott, összefoltozott filmet különleges minőségben sikerült újraalkotni.

Ugyancsak érdekes lehetőséget kínál a budapesti klasszikusfilm-maraton utolsó napjára a Hat hét boldogság, amely ugyan kevéssé ismert bűnügyi történet Kiss Ferenc zseniális játékával és Tolnai Klári lenyűgöző szépségével, de most minden igazi filmrajongó csemegeként nézheti meg. Annál is inkább méltó a magyar érdeklődők figyelmére ez a film, mert a remekül sikerült felújítás óta csak a tavalyi Lumiere-fesztiválon Lyonban láthatták a francia nézők.

Szintén érdekes kínálatot jelent a női szemszögből összeválogatott rövidfilmsorozat. Az összeállításról így ír a BKFM honlapja:

A szekció női filmrendezők munkájára irányítja rá a figyelmet. Válogatást láthatunk a nagy nemzetközi elismertségnek örvendő magyar rendezőnők kevésbé ismert munkáiból, és felfedezhetjük a japán Kinuyo Tanaka művészetét.

Fazekas Eszter azonban inkább a magyar alkotók munkáinak jelentőségét vázolta föl. Megemlítette Mészáros Márta Bóbita című filmjét, Kocsis Ágnes első munkáját, a Szortírozott levelek című alkotást, illetve Böszörményi Zsuzsa Oscar-díjas Egyszer volt hol nem volt és Gyarmathy Lívia Kilencedik emelet című filmjét. Hozzátette: a válogatás azért rendkívül fontos, mert ötvözi azokat a műfajokat, amelyek megújították a magyar filmet.

Az esemény részletes programja itt található.

Borítókép: Fazekas Eszter filmfelújítási és digitalizálási menedzser (Forrás: YouTube)