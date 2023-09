Világzenével jön a világutazó

Az érdeklődők megtudhatták, hogy a világjáró gróf életéről készült musical magyarországi ősbemutatója Székesfehérváron lesz 2024-ben, ráadásul a produkció a most épülő új multifunkcionális rendezvénycsarnok egyik első nagy kulturális attrakciója lesz.

Mindamellett, hogy a multicsarnok, amelynek építkezése jó ütemben halad, a hazai és a fehérvári jégkorong otthona lesz, igazi multifunkcionális térként nemcsak sportprogramokra, hanem közösségi és kulturális események rendezésére is alkalmas lesz. A mérkőzéseken hatezer, más eseményeken pedig több mint nyolcezer főt befogadó csarnok mindent tud, amit egy XXI. századi épületnek tudnia kell

– mondta Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, hozzátéve: fontosnak tartják a Benyovszky-bemutatót, hiszen ezzel fogják demonstrálni, hogy a sporton túl a kulturális élet számára is széles lehetőségeket ad az épület. – Külön öröm lenne, ha ezt egy, a lengyel–magyar barátságot is szimbolizáló darabbal tudnánk megtenni – zárta beszédét a polgármester.

Benyovszky Móric portréja. Forrás: Facebook/Benyovszky Társaság



Benyovszky Móric ugyanis közös hőse a lengyeleknek és magyaroknak. (Ne hallgassuk el: a szlovákoknak is, akik úgy tartják, közülük származott a gróf. Amivel kapcsolatban két dolog biztos: közöttük élt a Nyitra megyei Verbón és valószínűleg kiválóan beszélt szlovákul.) Lengyelországban azonban birtokai is voltak a családnak, és amikor itthon nemcsak rokonaival, de miattuk a törvénnyel is szembe került, Lengyelországba ment, s nemcsak hogy felcsapott a nemesi felkelés katonájának, de csapatokat szervezett, csatákat nyert, míg orosz fogságba nem esett. Lengyel barátaink szeretettel emlékeznek rá, amit megerősítettek Katarzyna Ratajczak-Sowa szavai. Egyebek mellett reményét fejezte ki, hogy a magyarországi bemutatót követően a jövő évben már Lengyelországban is láthatják majd a művet.

Biztos vagyok benne, hogy a nagyszabású zenés produkció mindenhol elnyeri a közönség tetszését

– tette hozzá a diplomata.



G. Németh György köszöntőjét követően átnyújtotta Székesfehérvár polgármesterének Benyovszky naplójának fakszimile kiadását. Forrás: Színház.online

A musical a Benyovszky Társaság elnökének, G. Németh Györgynek az ötlete alapján született, aki megszállottan kutatja a felfedező életútját. Több évtizedes kutatás és elfelejtett nemzetközi dokumentumok összegyűjtése közben mindinkább egy nagyszabású zenés mű lehetősége körvonalazódott előtte, amely méltóképpen és kellő vitalitással állíthat emléket Benyovszky nagyformátumú személyiségének.



A zeneszerző, Nagy Tibor Magnus így fogalmazott a zenés darabról:

Az inspirációt Jókai Mór regénye adta, és mindaz, amit olvastam Benyovszkyról, a zene nyelvén szólalhatott meg. Elmondhatom, hogy 50 éves zenei pályafutásom ékköve lett a megszületett musical. Nagyszerű lehetőséget adott számomra a világutazó négy földrészen tett látogatása, mert ennek folytán olyan világzenét írtam, amelyben felcsendül az orosz tánc, a magyar sors keringő, a francia gavotte és barokk zene, valamint gospelt és autentikus hangszerek bevonásával kínai és afrikai zenét is írhattam.

Madagaszkár „királyának” kalandos és romantikus történetét Jókai Mór regénye alapján Pozsgai Zsolt Balázs Béla-díjas érdemes művész írta, a dalszöveg pedig az Artismus-életműdíjas Bradányi Iván utolsó munkája volt. Az előadás rendezője az operák és musicalek rendezésében több évtizedes tapasztalattal rendelkező Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója lesz, a bemutatót 2024 nyarára tervezik az alkotók.

Borítókép: A sajtótájékoztató résztvevői: a darab rendezője, Szikora János, a Benyovszky Társaság elnöke, G. Németh György, a mű zeneszerzője, Nagy Tibor Magnus, Katarzyna Ratajczak-Sowa, a lengyel nagykövet helyettese és Cser-Palkovics András polgármester (Forrás: Facebook/Benyovszky Társaság)