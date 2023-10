A Mafab, vagyis a Magyar Filmadatbázis a következőképpen foglalja össze az 1242 – A Nyugat kapujában (angol címe szerint: Gateway to the West) cselekményét: „Amikor a Magyar Királyság seregét a mongolok a mohi csatában megsemmisítették, csak Esztergom vára állta útjukat Európa lerohanása előtt. Batu, Dzsingisz kán unokája legyőzhetetlen seregével eléri Esztergom falait. A vár védői Euszebiosz, Esztergom kanonokja és egy spanyol zsoldos vezetésével készülnek a végső csatára”.

Az Index podcastműsora, az arútluK októberi 7-i – a gyártási munkálatok jelenlegi állásával foglalkozó – adásából kiderült: jövő tavasszal lesz a történelmi kalandfilm bemutatója, nemcsak Magyarországon, de Londonban és Ulánbátorban is.

Soós Péter rendező elmondása szerint már most komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozik a magyar–angol–mongol koprodukcióban készült, számos angol és mongol színész szereplésével készülő film iránt (melynek szereplőgárdájában olyan amerikai színészek is feltűnnek, mint Michael Ironside, vagy Julia Roberts bátyja, Eric Roberts). A produkció egyebek mellett a Sony, valamint az amerikai Netflix kíváncsiságát is felkeltette.

A rendező szavaiból kitűnt: a stáb február közepén fejezte be a forgatást, és csaknem egy hónappal ezelőtt megkapták a gyártást 2,5 milliárd forinttal támogató Nemzeti Filmintézettől az igazolást, miszerint elfogadták a film vágását, a készítők tehát továbbléphetnek az utómunkában.

Nem igaz, hogy megállt a produkció, nem igaz, hogy újra kellett vágni

– jelentette ki Soós Péter, aki ez utóbbi témáról szólva elmondta: az első vágó – az 1992-es A síró játék című filmért Oscar-díjra jelölt Kant Pan – március közepén végzett a maga munkájával, majd hazautazott Angliába.

A magyar Voga Viki váltotta őt, hiszen a kezdet kezdetétől úgy szólt a megállapodás, hogy az akciójelenetek vágását egy friss szemléletű, fiatalabb kolléga végzi majd. A stáblistán így mindkettejük neve szerepel majd.

A pénzügyekről szólva a rendező kijelentette:

A produkció a kifizetéseket tekintve időzavarba került.

Ezért – másokkal együtt – egyelőre ő sem jutott hozzá az összeghez, amely megilleti, de – mint azt többször is hangsúlyozta – egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy végül neki vagy a stáb bármely tagjának nem érkezik meg a pénze, hiszen a jogszabályok értelmében ez esetben be sem mutathatnák a filmet.

Úgy gondolom, nem történhet meg, hogy egy filmre ennyi közpénz elmegy […], és nincs meg a film. Ez senkinek sem érdeke, mindenki azt szeretné, hogy ez sikeres film legyen!

Az Ez itt kérdés az 1242 – a Nyugat kapujában kapcsán

