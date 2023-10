A mellékhelyiségbe kerülhet a frissen elismert Jon Fosse Nobel-díja

– Jon Fosse szövegeiben a zenét kell érezni – mondta az MTI-nek A. Dobos Éva, a Nobel-díjas norvég író magyar műfordítója annak kapcsán, hogy Jon Fossénak ítélte a Svéd Akadémia csütörtökön az irodalmi Nobel-díjat. A. Dobos Éva – aki az író számos művét, köztük a Trilógiát, az Álmatlanságot, a Melankóláit ültette át magyar nyelvre – kiemelte, „a norvég író műveinek jellemzője a szikár, minimalista, szinte monoton szöveg”. Hozzátette a most Nobel-díjat kapott szerző sok ismétléssel dolgozik, mindezek mellett pedig az egyedi, félreismerhetetlen Fosse-stílust a vesszők sajátos használata és a szöveg zeneisége adja.

A friss irodalmi Nobel-díjas Jon Fosse a norvégiai Frekhaug melletti otthonában 2023. október 5-én. Fotó: Eirik Hagesaeter / AFP

A negyven éve Oslóban élő műfordító hozzátette, hogy először Fosse vesszőhasználatának titkát kellett megfejtenie, mert mint mondta, a norvég író műveiben a vesszők a ritmust, a tempót, a szünetet, a hangerőt és a hangsúlyokat jelzik.

Felidézte, hogy maga a szerző tanácsolta neki: ne a nyelvtannal törődjön, ne rendszert keressen, hanem érezze a regényekben jelen lévő zenét.

A. Dobos Éva személyesen is ismeri Jon Fossét, annak ellenére, hogy az író nem nagyon fogad vendégeket, és az újságírók kérdéseire is csak e-mailben válaszol. Mint mondta, hiába invitálják Fossét a saját darabjai bemutatójára, nem megy el, nemcsak Párizsba és New Yorkba, hanem a kőhajításnyira lévő oslói színházakba sem. Ennek ellenére a Norvégiában élő magyar műfordító még 2013-ban interjút készített a norvég íróval az oslói királyi palota parkjában álló Grottenben, a „Barlangban”, amely – mint a nemzet művészének járó ház – élete végéig Jon Fosse lakhelye.

A „Barlangban”, amely egy, a múlt században épült villa, Fosse megmutatta korábbi díjait A. Dobos Évának. Mint a norvég író úgy fogalmazott:

angol etikett szerint ezeket a mellékhelyiségbe illik akasztani; hivalkodás lenne prominensebb helyre, például a nappaliba vagy a folyosóra tenni. De én minden díjért és elismerésért hálás vagyok. Csak ne lennének a díjkiosztó ünnepségek, ezekről legszívesebben elfutnék, és akkor örülök a legjobban, amikor végre hazamehetek.

Az átadóra Fossénak még várnia kell, azt ugyanis csak decemberben rendezik meg Stockholmban.

A norvég író jelenleg három lakóhely között osztja meg életét, Oslo, Bergen, és az osztrák Hainburg között, ami közel esik Pozsonyhoz, ahol szlovák felesége családja él – mondta A. Dobos Éva.

Borítókép: Jon Fosse (Fotó: AFP/Håkon Mosvold Larsen)