Heincz Gábor Biga: Legfontosabb a libabőr! + podcast

A hétszeres platinalemezes Koccintós trió dalait több mint harmincmillióan tekintették meg YouTube-on. A sokak számára ismert és kedvelt talpalávaló után ezúttal egy teljesen új stílussal jelentkezett az énekes. Heincz Gábor Biga új formációban érkezik újra: DR BRS és Varga Viktor társaságában zenél. Egyetlenegy hatást akart elérni az új dallal, az pedig a libabőr, mesélte a stúdió vendégeként Biga.

Heincz Gábor Biga a színpadon (Fotó: Marjai János)

Biga a műsorban többek között azt is elárulta, nagyon különleges trió az övék: három különböző karakter, különböző zeneiséggel, gondolatisággal, és éppen emiatt működik nagyon jól ez a csapat. A kulisszatitkok itt nem értek véget, hiszen a műsorban az is kiderült, ki az, aki mindig elkésik, és milyen ugratások folynak a színfalak mögött.

A zenész arról is mesélt, hogy fiatalon milyen hangzás, stílusvilág volt rá nagy hatással: kitől tanulta az első pengetéseket, hogyan tette meg az első lépéseket a zenei karrier felé vezető úton.

Az első dallamokat, harmóniákat édesapámtól tanultam, amelyek hasonlók voltak, mint amit most hallhat a közönség a Boom Shot című dalban.

– avatta be a hallgatókat a zenész, aki a Petőfi bicentenárium jegyében, az Öltöző műsorában, arról is mesélt, hogy hogyan tudják Juhász Annával közösen a könnyűzene eszközeivel közelebb hozni a fiatalokhoz a költészetet. A beszélgetés során azt is elmondta, hogy Petőfinek köszönhetjük az első irodalmi szlenget.

Borítókép: Heincz Gábor Biga: Legfontosabb a libabőr! (Fotó: Marjai János)